В Госдуме ответили на предложение украинского министра переписать учебники

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Заявление главы министерства образования и науки Украины Анны Новосад о необходимости изменить школьные программы и учебники, где говорится о дружбе Украины и России, вызывает недоумение, потому что украинцы и русские - это братские народы, близкие духовно и ментально, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее Новосад заявила о необходимости внести изменения в школьные программы и учебники, в которых говорится, что "Россия – друг Украины". Ранее в учебники истории на Украине неоднократно вносились изменения. В частности, Минобразования обязало издательство "Генеза" и авторов учебника истории для 10-го класса убрать упоминание о сотрудничестве Романа Шухевича, одного из лидеров националистической "Украинской повстанческой армии"*, с нацистами в период Второй мировой войны.

"Мы как всегда, как обычно относимся к этому с недоумением. И надеемся на здравомыслие. Потому что украинский народ для нас - это братский народ, близкий духовно и ментально", - сказал РИА Новости Шеремет.

Парламентарий выразил уверенность, что большинство украинцев "абсолютно другого мнения". "Я уверен, что жители Украины выскажут свое мнение по таким заявлениям необдуманным со стороны чиновников", - отметил депутат.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.