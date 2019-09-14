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РИА Новости

Более 130 тысяч человек посетили сайт МЦД со дня его открытия

16:16 14.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоезда нового поколения "Иволга"
Поезда нового поколения Иволга
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Поезда нового поколения "Иволга" . Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 130 тысяч человек посетили сайт Московских центральных диаметров (МЦД) со дня его открытия, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Ранее сообщалось, что у МЦД появился официальный раздел на сайте метро, он поделен на несколько блоков: "Преимущества", "Схема МЦД", "Иволга", "Павильон МЦД", "Подвижной состав", "Навигация", а также часто задаваемые вопросы о проекте МЦД. Задать интересующие вопросы можно в форме обратной связи. В скором времени в разделе МЦД также появится тарифный калькулятор, с помощью которого можно будет не только построить маршрут с учетом МЦД, но и узнать, сколько будет стоить поездка по билету "Кошелек" карты "Тройка".
"Со дня открытия сайта МЦД его посетили уже более 130 тысяч человек, пик посещаемости пришёлся на день объявления тарифов – 27 августа сайт посетили более 20 тысяч человек. При вводе запроса "МЦД" в поисковике "Яндекса", сайт МЦД будет находиться на первой строке списка. В среднем на нашем сайте пользователи проводят около 2,5 минуты, самыми популярными при этом разделами являются страница тарифов и схема МЦД", - говорится в сообщении.
Отмечается, что каждому из пяти диаметров в разделе МЦД посвящена отдельная страница, оформленная в цвет данного маршрута. На странице каждого диаметра посетители сайта могут узнать протяжённость маршрута, количество станций и пересадок. С помощью маршрутизатора, представленного на сайте, уже сейчас можно построить новые маршруты с использованием линий МЦД.
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Добавляется, что самый новый раздел сайта посвящён тарифам, в нем представлена информация о тарифных зонах, стоимости проезда и условиях валидации.
Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий. Ранее отмечалось, что первые две линии МЦД – МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" – запустят в ноябре 2019 года. График работы МЦД будет таким же, как в московском метро - с 5.30 до 1.00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в часы пик. Предполагается, что в 2025 году все линии, связанные с МЦД, будут минимум четырехпутными. Это позволит разделить электрички и поезда МЦД.
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