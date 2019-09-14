Российский скейтбордист без ног поразил мировую звезду

Публикация от Tony Hawk (@tonyhawk) 12 Сен 2019 в 7:03 PDT

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Американский скейтбордист Тони Хоук опубликовал на свой странице в инстаграм видео с российским спортсменом Максимом Абрамовым.

"Мой новый любимый скейтер", — подписал пост Хоук.

Десятилетний Максим Абрамов родился в Амурской области. В полугодовалом возрасте он пережил пожар и получил ожоги четвертой степени. Чтобы спасти ребенка, врачи ампутировали ему обе ноги.

Максим выучился ходить и освоил скейтборд. Сейчас он живет с семьей в Санкт-Петербурге.

Американец Тони Хоук считается одним из самых влиятельных скейтбордистов в истории. Он стал первым зарегистрированным скейтером, выполнившим прыжок на рампе с оборотом вокруг себя на 900 градусов.