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РИА Новости

Российский скейтбордист без ног поразил мировую звезду

16:10 14.09.2019
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Американский скейтбордист Тони Хоук опубликовал на свой странице в инстаграм видео с российским спортсменом Максимом Абрамовым.
"Мой новый любимый скейтер", — подписал пост Хоук.
Десятилетний Максим Абрамов родился в Амурской области. В полугодовалом возрасте он пережил пожар и получил ожоги четвертой степени. Чтобы спасти ребенка, врачи ампутировали ему обе ноги.
Максим выучился ходить и освоил скейтборд. Сейчас он живет с семьей в Санкт-Петербурге.
Американец Тони Хоук считается одним из самых влиятельных скейтбордистов в истории. Он стал первым зарегистрированным скейтером, выполнившим прыжок на рампе с оборотом вокруг себя на 900 градусов.
Хоук оставил след в массовой культуре серией видеоигр Tony Hawk Pro Skater.
11912022
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Санкт-ПетербургОбщество - ВидеоСпорт
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