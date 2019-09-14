Фестиваль "Китай: великое наследие и новая эпоха" проходит на ВДНХ

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Фестиваль Китая проходит в Москве на ВДНХ 14 и 15 сентября, москвичей ждут концерты китайских исполнителей, уроки китайского языка и каллиграфии, а также танцы китайского льва и дракона, сообщает пресс-служба ВДНХ.

"14 и 15 сентября ВДНХ станет площадкой культурной программы фестиваля Китая в Москве. На территории выставки пройдут концерты китайских и российских исполнителей, презентации образовательных программ университетов КНР, открытые уроки по китайскому языку и каллиграфии, футбольные соревнования и многое другое. Вход бесплатный без возрастных ограничений", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что центральной площадкой фестиваля станет сцена на площади Промышленности, где в течение двух дней китайские и российские коллективы выступят с различными танцевальными и музыкальными номерами, объединенными общей целью - познакомить москвичей и гостей столицы с китайскими традициями и культурой.

"В программе - знаменитые танцы китайского льва и дракона, шоу китайских барабанщиков, показательные выступлениями по тайцзицюань", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что возле главной сцены будет проходить выставка китайских университетов, на которой гости выставки смогут познакомиться с образовательными и научными программами учебных заведений провинции Шэньси.

© РИА Новости / Сергей Пятаков Выступление китайского творческого коллектива с танцевальным номером на фестивале китайской культуры "Китай: великое наследие и новая эпоха" на ВДНХ в Москве. © РИА Новости / Сергей Пятаков Выступление китайского творческого коллектива с танцевальным номером на фестивале китайской культуры "Китай: великое наследие и новая эпоха" на ВДНХ в Москве.

А в соседней зоне "Туристическая деревня" откроются экспозиции авиа- и туристических компаний, которые продемонстрируют возможности организации туристических и деловых поездок в Китай. Также в зоне, посвященной туризму, можно будет посмотреть выставку пионового фарфора.

Также отмечается, что на площади Промышленности посетители увидят главные арт-объекты фестиваля, созданные китайскими мастерами. Здесь же расположится выставка скульптур панд, которая познакомит зрителей с самым милым символом китайской культуры - медведем пандой.

"В Летнем кинотеатре-лектории будет организована увлекательная программа мастер-классов по китайской каллиграфии, рисованию масок, декоративно-прикладному искусству цзяньчжи. Здесь также пройдут уроки по китайскому языку и чайной церемонии", - говорится в сообщении.

А в Доме культуры ВДНХ можно будет послушать лекции о традиционной китайской медицине, получить бесплатные консультации китайских специалистов, а также принять участие в мастер-классах по дыхательной гимнастике тайцзицюань.

В Парке ремесел можно будет принять участие в тематических мастер-классах на тему китайской культуры: изготовить стеклянное украшение, елочную игрушку или конфеты с китайскими символами. А в зоне китайского фудмаркета гости фестиваля смогут попробовать блюда традиционной китайской кухни и познакомиться с кухней различных китайских ресторанов Москвы.