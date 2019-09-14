Фестиваль "Китай: великое наследие и новая эпоха" проходит на ВДНХ

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Фестиваль Китая проходит в Москве на ВДНХ 14 и 15 сентября, москвичей ждут концерты китайских исполнителей, уроки китайского языка и каллиграфии, а также танцы китайского льва и дракона, сообщает пресс-служба ВДНХ.
"14 и 15 сентября ВДНХ станет площадкой культурной программы фестиваля Китая в Москве. На территории выставки пройдут концерты китайских и российских исполнителей, презентации образовательных программ университетов КНР, открытые уроки по китайскому языку и каллиграфии, футбольные соревнования и многое другое. Вход бесплатный без возрастных ограничений", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что центральной площадкой фестиваля станет сцена на площади Промышленности, где в течение двух дней китайские и российские коллективы выступят с различными танцевальными и музыкальными номерами, объединенными общей целью - познакомить москвичей и гостей столицы с китайскими традициями и культурой.
"В программе - знаменитые танцы китайского льва и дракона, шоу китайских барабанщиков, показательные выступлениями по тайцзицюань", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что возле главной сцены будет проходить выставка китайских университетов, на которой гости выставки смогут познакомиться с образовательными и научными программами учебных заведений провинции Шэньси.
© РИА Новости / Сергей ПятаковВыступление китайского творческого коллектива с танцевальным номером на фестивале китайской культуры "Китай: великое наследие и новая эпоха" на ВДНХ в Москве.
Выступление китайского творческого коллектива с танцевальным номером на фестивале китайской культуры "Китай: великое наследие и новая эпоха" на ВДНХ в Москве.
А в соседней зоне "Туристическая деревня" откроются экспозиции авиа- и туристических компаний, которые продемонстрируют возможности организации туристических и деловых поездок в Китай. Также в зоне, посвященной туризму, можно будет посмотреть выставку пионового фарфора.
Также отмечается, что на площади Промышленности посетители увидят главные арт-объекты фестиваля, созданные китайскими мастерами. Здесь же расположится выставка скульптур панд, которая познакомит зрителей с самым милым символом китайской культуры - медведем пандой.
"В Летнем кинотеатре-лектории будет организована увлекательная программа мастер-классов по китайской каллиграфии, рисованию масок, декоративно-прикладному искусству цзяньчжи. Здесь также пройдут уроки по китайскому языку и чайной церемонии", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Сергей ПятаковУчастники фестиваля китайской культуры "Китай: великое наследие и новая эпоха" готовятся к выступлению на ВДНХ в Москве. Мероприятия приурочены к 70-летию образования Китайской Народной Республики и 70-летию установления российско-китайских дипломатических отношений.
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Участники фестиваля китайской культуры "Китай: великое наследие и новая эпоха" готовятся к выступлению на ВДНХ в Москве. Мероприятия приурочены к 70-летию образования Китайской Народной Республики и 70-летию установления российско-китайских дипломатических отношений.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Выступление на фестивале китайской культуры "Китай: великое наследие и новая эпоха" на ВДНХ в Москве.
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Выступление на фестивале китайской культуры "Китай: великое наследие и новая эпоха" на ВДНХ в Москве.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПосетители фестиваля китайской культуры "Китай: великое наследие и новая эпоха"
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Посетители фестиваля китайской культуры "Китай: великое наследие и новая эпоха"
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк
Повара готовят блюда национальной кухни на фестивале китайской культуры "Китай: великое наследие и новая эпоха" на ВДНХ в Москве.
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Повара готовят блюда национальной кухни на фестивале китайской культуры "Китай: великое наследие и новая эпоха" на ВДНХ в Москве.
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Участники фестиваля китайской культуры "Китай: великое наследие и новая эпоха" готовятся к выступлению на ВДНХ в Москве. Мероприятия приурочены к 70-летию образования Китайской Народной Республики и 70-летию установления российско-китайских дипломатических отношений.
2 из 4
Выступление на фестивале китайской культуры "Китай: великое наследие и новая эпоха" на ВДНХ в Москве.
3 из 4
Посетители фестиваля китайской культуры "Китай: великое наследие и новая эпоха"
4 из 4
Повара готовят блюда национальной кухни на фестивале китайской культуры "Китай: великое наследие и новая эпоха" на ВДНХ в Москве.
А в Доме культуры ВДНХ можно будет послушать лекции о традиционной китайской медицине, получить бесплатные консультации китайских специалистов, а также принять участие в мастер-классах по дыхательной гимнастике тайцзицюань.
В Парке ремесел можно будет принять участие в тематических мастер-классах на тему китайской культуры: изготовить стеклянное украшение, елочную игрушку или конфеты с китайскими символами. А в зоне китайского фудмаркета гости фестиваля смогут попробовать блюда традиционной китайской кухни и познакомиться с кухней различных китайских ресторанов Москвы.
В пресс-службе отметили, что проведение фестиваля Китая приурочено к завершению годовой юбилейной программы празднования 80-летия ВДНХ и направлено на расширение культурных связей между народами Китая и России.