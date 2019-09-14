Позиция Украины на переговорах по газу не изменится, заявили в Минэкономики

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Позиция Украины на трехсторонних консультациях РФ, Еврокомиссии и Украины по продолжению транзита российского газа через Украину не изменится с новой командой, заявил в субботу заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

Новый раунд переговоров пройдет 19 сентября в Брюсселе. В Киеве заявили о готовности к очередному раунду переговоров.

"Украина всегда готовилась и готова. Все модальности новая команда сохраняет, наследственность очень хорошая. Карта переговорной позиции очень детализированная и хорошо просчитана", - сказал Качка.

Отвечая на вопрос, кто будет представлять Украину на трехсторонних газовых переговорах, он ответил, что "делегация сейчас формируется и будет утверждена решением правительства". "Лидирует (по числу представителей) министерство энергетики, я помогаю формировать", - сообщил Качка.