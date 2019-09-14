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РИА Новости

Украинский премьер призвал сделать страну "снова великой"

14:31 14.09.2019 (обновлено: 17:13 14.09.2019)
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© РИА Новости / СтрингерАлексей Гончарук
Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Алексей Гончарук. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES) процитировал лозунг Дональда Трампа и призвал "сделать Украину снова великой", пишет издание "Гордон".
Гончарук рассказал о планах нового правительства Украины: открыть рынок земли, либерализовать трудовые отношения, решить демографический кризис, а также провести перепись населения.
Политик пообещал, что следующий год станет годом больших реформ, а также напомнил, что несколько лет назад на форуме выступал Дональд Трамп, в которого "никто не верил".

"Его выражение я хочу немного перефразировать — "Let’s make Ukraine great again" ("Давайте сделаем Украину снова великой". — Прим. ред.)", — заявил он.

Гончарук стал премьером Украины в конце августа. На этом посту он сменил Владимира Гройсмана.
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Алексей ГончарукВладимир ГройсманДональд ТрампСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Простите, снова? И когда же она была великой?)))
14 сентября, 14:35
ВВВасилий Васильев
4420000
Ну как же, а во времена динозавров!? Когда она моря выкапывала и письменность с колесом изобретала!
14 сентября, 14:39
ppet.g6
8330000
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