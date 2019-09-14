На Украине предложили изменить учебники, в которых Россию называют другом

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Глава украинского Министерства образования и науки Анна Новосад заявила о необходимости внесения изменений в школьные программы и учебники, в которых говорится, что "Россия — друг Украины".

Ранее в учебники истории на Украине неоднократно вносились изменения. В частности, Минобразования обязало издательство "Генеза" и авторов учебника истории для 10-го класса срочно убрать упоминание о сотрудничестве Романа Шухевича, одного из лидеров националистической "Украинской повстанческой армии"* с нацистами в период Второй мировой войны.

"Я думаю, что революция 2013-2014 годов и война, которая после того произошла, изменили политическую идентичность и политическое сознание общества в разных отношениях, и это также необходимо отображать и в программах наших школ, в учебниках, в том, как преподают учителя. Я не могу сказать, что это очень просто, уже пять лет прошло после этих событий, и во многих учебниках до этого времени пишется, что Россия — друг Украины", — сказала Новосад в субботу на 16-м ежегодном форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве.

По ее словам, необходимо внести много изменений в школьные учебники и программы, но перед этим нужно "в обществе прийти к соглашению, как мы понимаем те или иные события".

Учебники по истории Украины по инициативе Института национальной памяти были переписаны в 2016 году.

С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона о декоммунизации, и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.