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РИА Новости

На Украине предложили изменить учебники, в которых Россию называют другом

13:44 14.09.2019 (обновлено: 17:50 14.09.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУрок в школе
Урок в школе
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Урок в школе. Архивное фото
КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Глава украинского Министерства образования и науки Анна Новосад заявила о необходимости внесения изменений в школьные программы и учебники, в которых говорится, что "Россия — друг Украины".
Ранее в учебники истории на Украине неоднократно вносились изменения. В частности, Минобразования обязало издательство "Генеза" и авторов учебника истории для 10-го класса срочно убрать упоминание о сотрудничестве Романа Шухевича, одного из лидеров националистической "Украинской повстанческой армии"* с нацистами в период Второй мировой войны.
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"Я думаю, что революция 2013-2014 годов и война, которая после того произошла, изменили политическую идентичность и политическое сознание общества в разных отношениях, и это также необходимо отображать и в программах наших школ, в учебниках, в том, как преподают учителя. Я не могу сказать, что это очень просто, уже пять лет прошло после этих событий, и во многих учебниках до этого времени пишется, что Россия — друг Украины", — сказала Новосад в субботу на 16-м ежегодном форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве.
По ее словам, необходимо внести много изменений в школьные учебники и программы, но перед этим нужно "в обществе прийти к соглашению, как мы понимаем те или иные события".
Учебники по истории Украины по инициативе Института национальной памяти были переписаны в 2016 году.
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С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона о декоммунизации, и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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*Организация, запрещенная в России.
816421158
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Ситуация на УкраинеРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Украина" это русское название, его тоже поменяйте.
14 сентября, 13:54
ЛКЛысый Кучерявый
1200001
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