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РИА Новости

В Пензенской области минивэн врезался в лося и вылетел в кювет

13:26 14.09.2019 (обновлено: 13:27 14.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота ГИБДД
Работа ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа ГИБДД. Архивное фото
ПЕНЗА, 14 сен - РИА Новости. Минивэн столкнулся с лосем на трассе в Малосердобинском районе Пензенской области, после чего опрокинулся в кювет, пострадали восемь человек, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 22.00 в пятницу на 504-м километре автодороги "Нижний Новгород - Саратов.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Alphard допустил наезд на лося, после чего съехал в кювет и опрокинулся. В результате телесные повреждения получили водитель, а также семь пассажиров, они госпитализированы в медицинское учреждение", - заявили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что детей среди пострадавших нет. ГИБДД по факту аварии проводит проверку.
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