В Пензенской области минивэн врезался в лося и вылетел в кювет

ПЕНЗА, 14 сен - РИА Новости. Минивэн столкнулся с лосем на трассе в Малосердобинском районе Пензенской области, после чего опрокинулся в кювет, пострадали восемь человек, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.

ДТП произошло около 22.00 в пятницу на 504-м километре автодороги "Нижний Новгород - Саратов.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Alphard допустил наезд на лося, после чего съехал в кювет и опрокинулся. В результате телесные повреждения получили водитель, а также семь пассажиров, они госпитализированы в медицинское учреждение", - заявили в пресс-службе.