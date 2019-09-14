Раненных в ДТП с автобусом под Ярославлем могут перевезти в Москву

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком при необходимости доставят в Москву с помощью санавиации.

По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, пострадали 19, включая ребенка. Оба водителя погибли.

Согласно информации правительства региона, пострадало 20 человек.

"Сейчас очень важно максимально эффективно использовать "золотой час", когда можно помочь пострадавшим. При необходимости прибегнем к услугам санавиации, чтобы эвакуировать травмированных людей в Москву. По моему распоряжению развернут оперативный штаб на месте происшествия и в Соловьевской больнице Ярославля. Сделаем все необходимое, чтобы помочь людям", - цитирует пресс-служба правительства региона губернатора Миронова.