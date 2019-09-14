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РИА Новости

Раненных в ДТП с автобусом под Ярославлем могут перевезти в Москву

13:25 14.09.2019
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© Фото : МЧС РоссииСтолкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
© Фото : МЧС России
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком при необходимости доставят в Москву с помощью санавиации.
По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, пострадали 19, включая ребенка. Оба водителя погибли.
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
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Согласно информации правительства региона, пострадало 20 человек.
"Сейчас очень важно максимально эффективно использовать "золотой час", когда можно помочь пострадавшим. При необходимости прибегнем к услугам санавиации, чтобы эвакуировать травмированных людей в Москву. По моему распоряжению развернут оперативный штаб на месте происшествия и в Соловьевской больнице Ярославля. Сделаем все необходимое, чтобы помочь людям", - цитирует пресс-служба правительства региона губернатора Миронова.
Отмечается, что глава региона лично руководит оказанием помощи пострадавшим. Власти сообщают, что на месте аварии работают девять бригад скорой помощи и медицины катастроф, в их числе бригады из центральной районной больницы Гаврилов-Яма. Также на месте ЧП есть специалисты из машин Федерального медико-биологического агентства, которые в субботу проводили диспансеризацию в Гаврилов-Яме.
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