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РИА Новости

Премьер Украины считает реальной цель роста экономики на 40% за пять лет

10:33 14.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не считает фантастической цель роста экономики страны на 40% по итогам пяти лет.
"Есть много работы, которую надо сделать, но ничего фантастического в том, чтобы Украина росла в следующие годы на 5-7%, я не вижу. А этот общий рост и приведет в сумме к росту на 40%. Это не фантастическая цифра для Украины", - сказал Гончарук на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.
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По данным Государственной службы статистики, рост ВВП Украины во втором квартале 2019 года ускорился до 4,6% в годовом выражении с 2,2% в первом квартале.
Экономика Украины в 2018 году, по данным госстата, выросла на 3%. Государственный бюджет на 2019 год верстался исходя из прогноза роста ВВП также на 3%.
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Алексей ГончарукУкраинаЭкономика
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