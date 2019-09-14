Премьер Украины считает реальной цель роста экономики на 40% за пять лет

"Есть много работы, которую надо сделать, но ничего фантастического в том, чтобы Украина росла в следующие годы на 5-7%, я не вижу. А этот общий рост и приведет в сумме к росту на 40%. Это не фантастическая цифра для Украины", - сказал Гончарук на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.