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РИА Новости

Премьер Украины рассказал, как Киев должен ответить России

10:31 14.09.2019 (обновлено: 17:15 14.09.2019)
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© РИА Новости / СтрингерАлексей Гончарук
Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев будет очень прагматичен в отношениях с Россией, и самый лучший ответ России – показать, что Украина успешна.
Он отметил, что Россия является самым большим соседом Украины, и надо понимать, как с этой страной сосуществовать.
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"Мы собираемся быть очень прагматичными. Мы думаем, что самый лучший ответ любому агрессору - это наш собственный успех. И нам нужно продемонстрировать, что мы успешные", - сказал Гончарук на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
Гончарук также добавил, что ему импонирует прагматичный подход, который демонстрирует в своей политике президент США Дональд Трамп и его администрация.
По словам Гончарука, взгляды Киева на отношения с Россией "со времен Майдана… никаких не изменились".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Алексей ГончарукРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Очередной чинушка уровня ДЕРЕВНЯ. Не России надо доказывать,а своему народу,который нищает и вымирает.
14 сентября, 11:10
РНРоман Неизвестный
6530004
Демонстрировать или быть успешным? Дури надемонстрировали уже вдоволь. Станьте самостоятельными, успешными, перестаньте воевать с собственным народом в Донбассе и Луганске , и тогда сосед перестанет вам казаться агрессором.
14 сентября, 17:56
AAstra-2015
5910305
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