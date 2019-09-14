Премьер Украины рассказал, как Киев должен ответить России

КИЕВ, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев будет очень прагматичен в отношениях с Россией, и самый лучший ответ России – показать, что Украина успешна.

Он отметил, что Россия является самым большим соседом Украины, и надо понимать, как с этой страной сосуществовать.

"Мы собираемся быть очень прагматичными. Мы думаем, что самый лучший ответ любому агрессору - это наш собственный успех. И нам нужно продемонстрировать, что мы успешные", - сказал Гончарук на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Гончарук также добавил, что ему импонирует прагматичный подход, который демонстрирует в своей политике президент США Дональд Трамп и его администрация.

По словам Гончарука, взгляды Киева на отношения с Россией "со времен Майдана… никаких не изменились".