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РИА Новости

Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

10:15 14.09.2019 (обновлено: 14:41 14.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, правительство страны имеет несколько амбициозных проектов.
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"Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально", — отметил Гончарук на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве.
По словам премьера, существует около сорока водных путей, о которых нужно договариваться с Польшей и Белоруссией. Гончарук отметил, что для достижения прогресса в этом вопросе Киеву нужны конструктивные отношения с Варшавой и Минском.
"Мы уже начали это делать", — заключил он.
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Обсудить 179
Алексей ГончарукЧерное мореБалтийское мореУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну, Черное море они уже выкопали, а канал прорыть - раз плюнуть.
14 сентября, 10:58
Владимир Ф. Быченков
554401211008851
Да-да. Ялта-Киев-СевМорПуть ))) А далее Нью-Васюки и межгалактический терминал)). Ну скучно было бы без хохлов.
14 сентября, 10:33
Кузьма Кузьмич
3202400066467
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