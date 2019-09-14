Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, правительство страны имеет несколько амбициозных проектов.

"Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально", — отметил Гончарук на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве.

По словам премьера, существует около сорока водных путей, о которых нужно договариваться с Польшей и Белоруссией. Гончарук отметил, что для достижения прогресса в этом вопросе Киеву нужны конструктивные отношения с Варшавой и Минском.