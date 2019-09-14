Удо Кир откроет кинофестиваль "Послание к человеку" в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Немецкий актер Удо Кир (Udo Kier), который снялся более чем в 200 фильмах, примет участие в открытии XXIX кинофестиваля "Послание к человеку" в Петербурге в субботу, выстрелив из пушки Петропавловской крепости.
"Четырнадцатого сентября Удо Кир даст старт XXIX кинофестивалю "Послание к человеку", осуществив полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, а вечером примет участие в церемонии открытия на Дворцовой площади", - сообщают организаторы.
В воскресенье в рамках программы "Кино сверхреальности" Кир также представит гостям фестиваля фильм "Раскрашенная птица", снятый по роману польско-американского писателя Ежи Косинского. В этой книге ужасы военного времени рассказаны от имени шестилетнего ребенка, потерявшего родных и семью и вынужденного в одиночестве скитаться от деревни к деревне в борьбе за свою жизнь. Экранизировал роман чешский режиссер Вацлав Маргул.
"Фильм будет показан в России на кинофестивале "Послание к человеку" в первый и, возможно, в последний раз, на сегодняшний день информации о российском прокате фильма нет", - отмечают организаторы.
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваляКадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird").
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Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird").
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© PubRes (2019) Стеллан Скарсгард в фильме "Раскрашенная птица".
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Стеллан Скарсгард в фильме "Раскрашенная птица".
© PubRes (2019)
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваляКадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird").
3 из 6
Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird").
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваляКадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird").
4 из 6
Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird").
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваляКадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird").
5 из 6
Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird").
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваляКадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird").
6 из 6
Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird").
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
1 из 6
Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird").
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
2 из 6
Стеллан Скарсгард в фильме "Раскрашенная птица".
© PubRes (2019)
3 из 6
Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird").
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
4 из 6
Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird").
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
5 из 6
Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird").
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
6 из 6
Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird").
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
Всего в конкурсные программы XXIX кинофестиваля "Послание к человеку" вошли 70 фильмов, в том числе 8 мировых, одна международная и 30 российских премьер. В программе представлены и 20 дебютных работ. Картины для показа были отобраны из более 3 тысяч заявок из 98 стран. Зарубежными лидерами по числу представленных работ стали Франция (почти 300 фильмов), Германия (185) и США (122).
XXIX Кинофестиваль "Послание к Человеку", который ежегодно посещают более 40 тысяч зрителей, завершится 21 сентября. Президент кинофестиваля – Алексей Учитель. Фестиваль организован при поддержке министерства культуры России, правительства Санкт-Петербурга и городского комитета по культуре, Союза кинематографистов России, а также Федерального фонда социально поддержки отечественной кинематографии.