Удо Кир откроет кинофестиваль "Послание к человеку" в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Немецкий актер Удо Кир (Udo Kier), который снялся более чем в 200 фильмах, примет участие в открытии XXIX кинофестиваля "Послание к человеку" в Петербурге в субботу, выстрелив из пушки Петропавловской крепости.

"Четырнадцатого сентября Удо Кир даст старт XXIX кинофестивалю "Послание к человеку", осуществив полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, а вечером примет участие в церемонии открытия на Дворцовой площади", - сообщают организаторы.

В воскресенье в рамках программы "Кино сверхреальности" Кир также представит гостям фестиваля фильм "Раскрашенная птица", снятый по роману польско-американского писателя Ежи Косинского. В этой книге ужасы военного времени рассказаны от имени шестилетнего ребенка, потерявшего родных и семью и вынужденного в одиночестве скитаться от деревни к деревне в борьбе за свою жизнь. Экранизировал роман чешский режиссер Вацлав Маргул.

"Фильм будет показан в России на кинофестивале "Послание к человеку" в первый и, возможно, в последний раз, на сегодняшний день информации о российском прокате фильма нет", - отмечают организаторы.

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird"). 1 из 6 Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird"). © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля © PubRes (2019) Стеллан Скарсгард в фильме "Раскрашенная птица". 2 из 6 Стеллан Скарсгард в фильме "Раскрашенная птица". © PubRes (2019) © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird"). 3 из 6 Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird"). © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird"). 4 из 6 Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird"). © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird"). 5 из 6 Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird"). © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird"). 6 из 6 Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird"). © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 1 из 6 Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird"). © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 2 из 6 Стеллан Скарсгард в фильме "Раскрашенная птица". © PubRes (2019) 3 из 6 Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird"). © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 4 из 6 Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird"). © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 5 из 6 Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird"). © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 6 из 6 Кадр из фильма режиссера Вацлава Мархоула "Раскрашенная птица" ("The Painted Bird"). © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Всего в конкурсные программы XXIX кинофестиваля "Послание к человеку" вошли 70 фильмов, в том числе 8 мировых, одна международная и 30 российских премьер. В программе представлены и 20 дебютных работ. Картины для показа были отобраны из более 3 тысяч заявок из 98 стран. Зарубежными лидерами по числу представленных работ стали Франция (почти 300 фильмов), Германия (185) и США (122).