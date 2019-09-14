Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.

Ранее Кучма допустил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель будут подталкивать Владимира Зеленского пойти на "неприемлемые" уступки в переговорах с Россией. По его мнению, украинскому лидеру будет нелегко на предстоящей встрече "нормандской четверки", поскольку Зеленский "будет один против трех человек".

"Кучма говорит о "сговоре" против Украины, но речь о другом - о стремлении трех членов "нормандской четверки" к реальным сдвигам", - написал Пушков в Twitter

Парламентарий отметил, что при бывшем президенте Петре Порошенко Киев "все больше отторгал Донбасс", блокируя прогресс в урегулировании.

"Теперь пришло время уступок для Украины", — заключил сенатор.