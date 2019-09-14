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РИА Новости

Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины

08:48 14.09.2019 (обновлено: 11:32 14.09.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
Ранее Кучма допустил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель будут подталкивать Владимира Зеленского пойти на "неприемлемые" уступки в переговорах с Россией. По его мнению, украинскому лидеру будет нелегко на предстоящей встрече "нормандской четверки", поскольку Зеленский "будет один против трех человек".
"Кучма говорит о "сговоре" против Украины, но речь о другом - о стремлении трех членов "нормандской четверки" к реальным сдвигам", - написал Пушков в Twitter.
Парламентарий отметил, что при бывшем президенте Петре Порошенко Киев "все больше отторгал Донбасс", блокируя прогресс в урегулировании.
"Теперь пришло время уступок для Украины", — заключил сенатор.
Ранее в Берлине состоялись переговоры внешнеполитических советников лидеров Германии, Франции, России и Украины в рамках подготовки саммита в "нормандском формате". Время и место этой встречи пока не определено. При этом помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что саммит может пройти в октябре.
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Эммануэль МакронЛеонид КучмаАлексей ПушковВладимир ЗеленскийАнгела МеркельФранцияГерманияРоссияTwitterУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Трое против России это нормально, а трое против Украины - зрада... Истинно, а нас то за шо?
14 сентября, 08:56
Z1Zlydennemets 1
6460003
Я бы советовал бы этому сенатору больше вникать в проблемы внутренней жизни Руского народа. На сегодняшний день в России ярко процветает каннибализм, народ в угаре алкоголизма и наркомании, люди целыми городами просят политического убежища в других странах. народ в пдавляющем большенстве живет за чертой бедности, нищета и голод заставляют людей на крайности каннибализма. А он дохлый философ, рассуждает об УКРАИНЕ.Не сунь свой ностуда куда тебя не просят
14 сентября, 12:08
GNAT VARENIK
8200855
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