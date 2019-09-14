Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью " Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью " Российской газете " дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода.

По его словам, для начала следует расспросить своих старших родственников, после чего посетить архивы.

"Есть родословные общества, там помогут, расскажут о методике исследования. Сразу скажу, путь предстоит сложный, возможно, придется обратиться в архивы разных городов и даже стран, если корни рода уходят за границу", — указал Мосин.

Кроме того, необходимо учитывать то, что нужные документы иногда сложно расшифровать из-за их старины, добавил ученый. При этом существует риск, что специалисты, которых нанимают для исследований, окажутся мошенниками, составляющими "липовые" родословные, предупредил историк.

Как пояснил ученый, одним из путей образования фамилий столетия назад было наличие у человека какого-нибудь отличительного признака — черт характера или внешности. Каждая фамилия имеет свою индивидуальную историю, в связи с чем есть возможность в деталях проследить историю своего рода, указал он.