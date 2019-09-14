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РИА Новости

Зеленский пообещал сказать Путину "много всего" при встрече

05:31 14.09.2019 (обновлено: 06:56 14.09.2019)
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© REUTERS / Gleb Garanich/File PhotoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Gleb Garanich/File Photo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему есть что сказать российскому коллеге Владимиру Путину при личной встрече, видеозапись ответа Зеленского опубликовал портал "Обозреватель".
"У меня очень много всего", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, что он скажет российскому коллеге. На уточняющий вопрос, выстраивает ли он какую-либо стратегию в отношениях с Россией, президент сказал: "Да".
Ранее Зеленский заявил, что рассчитывает в ближайшее время обсудить с Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) .
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8 сентября, 20:57РИА Новости
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Российский и украинский лидеры 8 сентября провели телефонный разговор. Президенты позитивно оценили состоявшееся в прошлую субботу одновременное освобождение заключенных. Они отметили, что этот шаг имеет большое значение для "нормализации и оздоровления" двусторонних отношений.
Кроме того, Путин и Зеленский обсудили проблему урегулирования внутриукраинского конфликта. Они, в частности, отметили важность соблюдения режима прекращения огня и последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Что может сказать предатель памяти предков - шестерка США, правящий землями, подаренными Россией, мы и так знаем.
14 сентября, 06:08
bpbrain powder
7203003
Что то Зелю слегка понесло...Он уже видит себя властелином мира?
14 сентября, 05:51
Крах Либерализма
27271003
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