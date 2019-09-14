В Казахстане четверо военных ранены при хлопке на сгоревшем арсенале

АЛМА-АТА, 14 сен – РИА Новости. Четверо военнослужащих получили ранения в результате хлопка, произошедшего при очистке от фрагментов боеприпасов территории сгоревшего арсенала в городе Арысь в Туркестанской области Казахстана на юге республики, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых двое военнослужащих, погибли. Жителей эвакуировали и разрешили вернуться 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов.

"На территории города Арыс (Арысь – ред.) при выполнении военнослужащими плановых работ по очистке территории склада от фрагментов боеприпасов произошёл хлопок. В результате четверо военнослужащих контрактной службы, выполнявших работы по ликвидации последствий ЧП, получили ранения", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

Согласно сообщению, все пострадавшие доставлены военным бортом в военный клинический госпиталь в Алма-Ате. По данному факту военная полиция проводит проверку.

"Безопасности мирным жителям ничего не угрожает, ситуация находится под контролем", - подчеркивается в пресс-релизе.

В нем напоминается, что после очистки территории города и прилегающих к объектам хранения боеприпасов территорий основная часть фрагментов боеприпасов находится на территории части и не представляет опасности мирным жителям.

"Вместе с тем работа военнослужащих внутри воинской части по сбору и ликвидации фрагментов боеприпасов требует определённого времени", - говорится в сообщении.