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РИА Новости

Украинский эксперт рассказал о переходе населения на отопление дровами

03:58 14.09.2019
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкОдногривенная купюра
Одногривенная купюра
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Украинцы отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающего падения уровня жизни. Об этом в эфире телеканала "112" заявил эксперт по энергетическим вопросам, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентин Землянский.
"Население отказывается от газа. Это не переход на какие-то альтернативы, а если и переход на альтернативу, то это дрова. Отказ от газа - это показатель продолжающегося падения уровня жизни в стране", - заявил Землянский.
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По его словам, на Украине продолжает падать уровень потребления газа.
"Динамика крайне негативная с социально-экономической точки зрения", - заключил эксперт.
С 2014 года украинские власти неоднократно повышали цену на газ для населения. Это было ключевым условием МВФ для выделения Киеву очередного транша кредита. Так, с 2013 по 2018 год цена на газ выросла более чем в десять раз: с 725 гривен до 8,5 тысячи за тысячу кубометров. Этим летом цены несколько снизились, но, по прогнозу Нацбанка страны, осенью они снова вырастут на 15 процентов.
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