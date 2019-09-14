Кравчук признался, что украинцы в 1991 году голосовали за союз с Россией

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство. Соответствующее заявление он сделал в интервью порталу Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство. Соответствующее заявление он сделал в интервью порталу Bihus.info

"Голосовали все, но думали по-разному. Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: "Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией"", - рассказал экс-президент.

По его словам, украинцы подразумевали под Актом большую независимость страны в экономическом и социальном плане.

"То есть, они не видели независимость как государство отдельное, это нужно знать. А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще – мы говорили о государстве. Да, союз государств, но о государстве", – заключил Кравчук.

"Акт провозглашения независимости Украины" был утвержден 24 августа 1991 года внеочередной сессией Верховного Совета Украинской ССР.

На прошедшем 1 декабря 1991 года референдуме о подтверждении Акта "за" высказалось 90,32% участвовавших в голосовании, или 76,02% всего взрослого населения Украины.

Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.