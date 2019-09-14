Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-14T02:19Z
https://ria.ru/20190914/1558682413.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/147517/16/1475171624_0:94:3010:1787_1036x0_80_0_0_cef73a6b6c1207d61ca49af510a78fa7.jpg
РИА Новости

Кравчук признался, что украинцы в 1991 году голосовали за союз с Россией

02:19 14.09.2019
4154
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Леонид Кравчук. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство. Соответствующее заявление он сделал в интервью порталу Bihus.info.
"Голосовали все, но думали по-разному. Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: "Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией"", - рассказал экс-президент.
Первый президент Украины Леонид Кравчук
26 августа, 04:58РИА Новости
Кравчук рассказал, как референдум повлиял на признание Украины в мире
По его словам, украинцы подразумевали под Актом большую независимость страны в экономическом и социальном плане.
"То есть, они не видели независимость как государство отдельное, это нужно знать. А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще – мы говорили о государстве. Да, союз государств, но о государстве", – заключил Кравчук.
"Акт провозглашения независимости Украины" был утвержден 24 августа 1991 года внеочередной сессией Верховного Совета Украинской ССР.
На прошедшем 1 декабря 1991 года референдуме о подтверждении Акта "за" высказалось 90,32% участвовавших в голосовании, или 76,02% всего взрослого населения Украины.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
25 августа, 01:56РИА Новости
Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны
Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
При этом в марте 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. "За" тогда высказались 76,4 процента принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как августовский путч.
Здание Верховной Рады Украины
12 сентября, 17:28РИА Новости
Рада отказалась отменить действия актов СССР и УССР на территории Украины
4992242
Обсудить 7
Ситуация на УкраинеЛеонид КравчукРоссияСССРВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях Киева и Москвы
РИА
Новости
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Памятник маршалу Коневу в Праге
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Лента
новостей
Саманта Пауэр на крыльце Белого дома в Вашингтоне
Феминистский скандал: постпред США в ООН выгнала Россию "под настроение"
Сирия
Лавров заявил об окончании войны в Сирии
Отделение Приватбанка
Гаагский арбитраж отказал России в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка
Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
Турчинов назвал препятствие для войны с Россией
Член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
Машина скорой помощи в Грузии
В Грузии убили гражданина России
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Социальная сеть Фейсбук
В Facebook назвали ошибкой блокировку аккаунта Маргариты Симоньян
Мужчина бьет ребенка
Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09МИД Колумбии: двух наркоторговцев со снимков с Гуаидо задержали в июне
04:05В Казахстане четверо военных ранены при хлопке на сгоревшем арсенале
03:58Украинский эксперт рассказал о переходе населения на отопление дровами
03:53Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
03:31Мадуро прокомментировал информацию о связи Гуаидо с наркокартелем
03:24В МЧС рассказали, как не остаться без связи в чрезвычайной ситуации
03:21Армия Хафтара сообщила о гибели трех военных при ударе турецких БПЛА
03:04Роскосмос на две недели раньше привезет на МКС подарки к Новому году
02:19Кравчук признался, что украинцы в 1991 году голосовали за союз с Россией
01:44Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден заявил о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
Лента новостейМолния