"Россия" впервые покажет уникальную цветную кинохронику об основании КНР

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Телеканалы "Россия-1" и "Россия 24" впервые покажут в эфире документальный фильм с уникальными кадрами цветной кинохроники об основании Китайской Народной Республики, сообщил РИА Новости главный редактор телеканала ВГТРК "История", режиссёр документального кино Алексей Денисов.

Фильм приурочен к 70-летию образования КНР и установления дипломатических отношений с СССР. Сюжет на основе этих кадров также будет показан в программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1" в воскресенье, накануне начала визита в Россию премьера госсовета КНР Ли Кэцяна

Китайская Народная Республика (КНР) и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. Кроме этого, 1 октября 2019 года отмечается 70-летие образования Китайской Народной Республики.

История кинохроники

Как рассказал Денисов, в 1949 году в Китай была отправлена большая группа советских операторов-документалистов в составе 17 человек. Они в течение нескольких месяцев снимали фильм о победе китайских коммунистов над Гоминьданом. Съемки велись в 1949-1950 годах на цветную пленку, что в то время было беспрецедентным событием. После этого часть отснятого материала была использована в черно-белом документальном фильме "Победа китайского народа".

Как пояснил Денисов, значительная часть материала, снятого на цветную пленку, не была использована в фильме и после смерти Иосифа Сталина была передана на спецхранение.

"Когда мы делали фильм о юности председателя КНР Си Цзиньпина, которого в годы "культурной революции" сослали в деревню на семь лет на перевоспитание, я работал в Российском государственном архиве кинофотодокументов над хроникой, отснятой в разные годы в Китае. Тогда я узнал, что существуют коробки с цветной кинохроникой. Их около 200. Когда я обнаружил, что полностью их давно никто не смотрел, что позитивы выцвели, я решил изучить этот материал подробнее. Вскоре обнаружилось огромное количество материалов, которые никто никогда не видел, в эфире этого никогда не было", - рассказывает Денисов.

По словам режиссера, операторы-документалисты, которые работали в те годы в Китае, параллельно со съемками постановочных сцен боевых действий, сняли огромный массив другого материала: виды Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, жанровые сцены - во что люди одеты, что они едят, жизнь уличных торговцев, крестьян и их дома. "Конечно, это совершенно фантастическая хроника, потому что зафиксирован Китай 70-летней давности, который уже исчез, которого больше нет", - отметил Денисов.

© Фото : ВГТРК 2019/РГАКФД Пекин, конец 1940-х. Кадр из фильма "Второе рождение Поднебесной" © Фото : ВГТРК 2019/РГАКФД Пекин, конец 1940-х. Кадр из фильма "Второе рождение Поднебесной"

По его словам, среди пленок, с которыми велась работа в ходе создания документального фильма, было несколько коробок с материалами, полностью посвященными провозглашению Китайской Народной Республики.

"В черно-белом варианте кадры из этой съемки были известны, но, как выяснилось, есть и кадры, которые не демонстрировались. Очень много самого Мао Цзэдуна: как он общается с коллегами, соратниками по партии, в том числе, в неформальной обстановке, есть его речь о провозглашении КНР", - рассказал режиссер.

Он также отметил, что на уникальных цветных кадрах кинохроники запечатлена стена, окружавшая Пекин ранее. Она была снесена в середине 1960-х при строительстве кольцевой автомобильной дороги. До наших дней от нее сохранились только три фрагмента.

Кроме этого, режиссер сообщил, что в хронике есть кадры встречи советского посла в Китае Николая Рощина, который прибывает к Пекин. Рядом с ним идет легендарный дипломат Сергей Тихвинский, который посылал секретную телеграмму в Москву, получал депешу о признании Китайской Народной Республики и установлении дипломатических отношений и отвозил ее китайскому руководству 2 октября.

© Фото : ВГТРК 2019/РГАКФД Кадр из фильма "Второе рождение Поднебесной" © Фото : ВГТРК 2019/РГАКФД Кадр из фильма "Второе рождение Поднебесной"

Фильм о Китае

Как пояснил Денисов, зрители увидят фильм "Второе рождение Поднебесной", созданный на основе кадров цветной кинохроники, в эфире телеканалов "Россия 24" и "Россия-1". Работа над фильмом велась почти полтора года.

"Мы, чтобы показать больше материала, сделали шесть мини-серий. Они с 16 сентября пойдут в эфире "России 24", а потом 29 числа будет показан сводный фильм – наиболее ценные фрагменты этой хроники в одном фильме. Название общее для всех шести фильмов - "Второе рождение Поднебесной", потому что в Китае провозглашение КНР считается началом новой эпохи. Тогда страна вновь стала единой после многих сотен лет испытаний и превратилась в совершенно новое государство", - рассказал РИА Новости режиссер.

По словам Денисова, многие кадров, которые вошли в документальный фильм, никто никогда не видел. "Это конечно довольно сенсационная вещь, потому что за 35 лет работы на телевидении, такого я никогда не видел. Кадры совершенно уникальные, великолепного качества. Плюс - всё это снято нашими великими операторами, многие из которых прошли Великую Отечественную войну", - отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что документальный фильм "Второе рождение Поднебесной" представляет собой символический памятник великим советским операторам-документалистам, а также является подарком зрителям и китайскому народу к 70-летию образования КНР и установления дипломатических отношений между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой.

© Фото : ВГТРК 2019/РГАКФД На улицах Пекина, конец 1940-х. Кадр из фильма "Второе рождение Поднебесной" © Фото : ВГТРК 2019/РГАКФД На улицах Пекина, конец 1940-х. Кадр из фильма "Второе рождение Поднебесной"

Открытый доступ

В свою очередь, директор Российского государственного архива кинофотодокументов Наталия Калантарова рассказала РИА Новости, что долгое время архивные записи, снятые советскими операторами-документалистами и использованные в фильме "Второе рождение Поднебесной", были широкой публике недоступны.

"Допускались только специалисты. Это режиссеры с именами, естественно, которых знал весь мир. Они пользовались этими материалами. Но так как с Китаем одно время были дружеские отношения, а потом они охладели, эти материалы не выдавались. Они лежали на ответственном хранении с пометкой "ограниченный доступ", - добавила она.

Сейчас же, по словам Калантаровой, все архивы Российского государственного архива кинофотодокументов открыты и к ним имеет доступ любой желающий.

По ее мнению, та уникальная цветная кинохроника, которая использовалась в фильме "Второе рождение Поднебесной", будет интересна широкой публике. "Я думаю, что эти материалы будут востребованы. Во-первых, Алексей Денисов к ним обратился, этот материал поднял, оживил. Я думаю, что после того, как он его обнародует, то к нему будет "народная тропа", - добавила директор Росгосархива кинофотодокументов.

Калантарова также отметила, что пока никто не обращался в Росгосархив кинофотодокументов относительно возможной передачи части уникальной цветной кинохроники в качестве подарка китайской стороне в связи с 70-летием образования КНР и установления дипотношений между двумя странами.