Искусство уйти вовремя: почему создатель Alibaba Джек Ма стал пенсионером

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Максим Рубченко. Основатель и неизменный глава китайской корпорации Alibaba Джек Ма покинул пост председателя правления в день своего 55-летия, 10 сентября. Его полномочия переходят к генеральному директору Alibaba Group Дэниэлю Чжану. Сам Джек Ма собирается заняться благотворительностью и преподаванием, однако некоторые аналитики опасаются, что он может оказаться в тюрьме или просто исчезнуть.

Учитель Ма

О намерении уйти в отставку в 55 лет Джек Ма сообщил год назад в письме, адресованном клиентам, сотрудникам и акционерам Alibaba. "С одобрения нашего совета директоров 10 сентября 2019 года, которое также выпадает на 20-летие Alibaba, генеральный директор группы Даниэль Чжан сменит меня на посту председателя правления Alibaba Group, — проинформировал Ма. — Я останусь в совете директоров Alibaba до нашего собрания акционеров в 2020 году".

Он напомнил, что основатели Alibaba мечтали о компании, которой будет гордиться Китай и весь мир, и чтобы она просуществовала минимум 102 года — пересекла границы трех веков. "Однако все мы понимали, что никому не удастся оставаться в компании в течение 102 лет, — отметил Джек Ма. — Ни одна компания не может полагаться исключительно на своих учредителей. Никто не выполняет обязанности председателя правления или генерального директора вечно".

В Китае его называют "учитель Ма", поскольку он — пример того, как выходец из низов может стать богатейшим человеком страны.

Джек Ма (настоящее имя — Ма Юнь) родился в 1964 году в городе Ханьчжоу. В детстве ему не раз приходилось голодать.

Хорошей успеваемостью не отличался. "Я дважды провалил ключевой экзамен в начальной школе, трижды — в средней, вступительный экзамен в колледж я безуспешно пытался сдать два раза", — рассказывал он в одном из интервью.

Особенно тяжело ему давалась математика: на вступительных экзаменах в университет он набрал по этому предмету один балл из 120. И уже возглавив крупнейшую технологическую компанию Китая, признавался: "Я не силен в математике, никогда не изучал менеджмент и ничего не понимаю в бухгалтерской отчетности".

Несколько раз пересдав экзамен, он все-таки поступил в Университет Ханьчжоу, после окончания которого в 1988 году устроился преподавателем английского языка в Ханчжоуский институт электронной промышленности. Преподавать Джеку нравилось, но зарплата — всего 12 долларов в месяц.

Поэтому он искал другую работу. "Я получил тридцать отказов, — вспоминает Ма. — Обращался даже в KFC. Двадцать четыре человека вызвали на собеседование. Всех приняли, кроме одного — меня. Мы пошли устраиваться в полицию, пять человек. Четверых взяли, одного — нет. И это опять был я".

В результате Джек открыл небольшое бюро переводов (действует до сих пор). В 1995-м его пригласили в качестве переводчика сопровождать торговую китайскую делегацию в США.

В Сиэтле Джек Ма впервые опробовал интернет. Его попытки через поисковую систему Yahoo! выяснить, где в Сиэтле можно купить китайское пиво, провалились — информации не было. И тогда Джек, до этого совершенно не знакомый с компьютером, решил заняться интернет-бизнесом.

"Мы молоды и никогда не сдаемся"

Вернувшись домой, он взял взаймы у друзей две тысячи долларов и основал компанию "Китайские желтые страницы", занимавшуюся созданием веб-сайтов. "Я не знал ничего о персональных компьютерах и электронной почте. Я даже никогда не прикасался к клавиатуре до этого. Вот почему я называю себя "слепым, едущим верхом на слепом тигре", — объяснял он. За три года фирма заработала пять миллионов юаней (около 800 тысяч долларов).

Воодушевленный этим успехом, Джек Ма запустил новый проект — интернет-магазин китайских товаров, которые были намного дешевле зарубежных аналогов. "Мы сделаем это, потому что мы молоды и никогда не сдаемся", — сказал он друзьям, ставшим соучредителями проекта.

Название компании — Alibaba — Джек придумал, сидя в кофейне в Сан-Франциско. Первоначальный капитал составлял всего 60 тысяч долларов. Но уже в октябре 1999 года проект смог привлечь пять миллионов долларов от Goldman Sachs, а чуть позже — еще 20 миллионов от японской инвесткомпании SoftBank.

В 2005-м американская Yahoo! инвестировала в Alibaba миллиард долларов в обмен на 40 процентов акций. Это было огромным успехом для обеих компаний: благодаря этим деньгам Alibaba смогла выдавить с китайского рынка eBay, а Yahoo! заработала десять миллиардов на росте котировок китайского маркетплейса после IPO в сентябре 2014 года.

Первичное размещение акций Alibaba стало самым успешным за всю историю Нью-Йоркской фондовой биржи: рассчитывая на миллиард, компания привлекла 25 миллиардов долларов.

"Сегодня мы получили не деньги — мы получили доверие людей", — заявил тогда сотрудникам Джек Ма, в одночасье ставший самым богатым гражданином Китая. И призвал коллег использовать обретенное богатство, чтобы стать "партией по-настоящему благородных людей, добрых и счастливых, способных помогать другим".

Сейчас ему принадлежат 7,8 процента акций Alibaba и почти 50 процентов акций в сервисе обработки платежей Alipay. Общая стоимость этих активов оценивается примерно в 40 миллиардов долларов.

Деньги — не главное

Джек Ма ушел с поста генерального директора Alibaba в 2013 году, но оставался председателем правления компании. Десятого сентября он передал Дэниэлю Чжану и эту должность.

Прощальная вечеринка с участием 60 тысяч человек на Олимпийском стадионе в Ханчжоу длилась больше четырех часов. "Мы обращались во множество других компаний, чтобы понять, за счет чего организации продолжают жить, — сказал Ма сотрудникам Alibaba. — Мы поняли, что есть два основных пути: первый — передать бизнес наследникам основателей, второй — передать профессиональным менеджерам. Но мы выбрали третий путь — вырастить собственную команду и сделать так, чтобы с помощью нашей системы и культуры переход управления прошел легко".

Он назвал свое поколение самым везучим в истории, поскольку на его долю выпал долгий период мирной жизни и достижения индустриальной эпохи. "В будущем у технологий будет три основные задачи — устойчивое развитие, всеохватность и создание пользы для окружающих", — уверен основатель крупнейшего в мире интернет-магазина.

"В двадцать первом веке, кем бы вы ни были и где бы ни работали, доброта — главная сила, — подчеркнул Джек Ма в прощальной речи. — Alibaba совершила не меньше ошибок, чем другие компании. Однако мы приняли и множество правильных решений — в основном потому, что исходили не только из деловых соображений. Все критические решения, принятые нами за последние 20 лет, не были связаны с вопросом денег".

При этом он выразил надежду, что к 2036 году "экономика Alibaba" создаст 100 миллионов рабочих мест, поддержит десять миллионов прибыльных предприятий и обслужит два миллиарда клиентов по всему миру (сегодня — 654 миллиона).

Из миллиардеров — в заключенные?

На фоне трогательных слов и воодушевляющих прогнозов в прощальной речи Джека Ма наблюдателей насторожила одна фраза. "Решение покинуть пост я не принял спонтанно или из-за давления. В Сети ходили слухи о том, что я чего-то боюсь. Но мы в Alibaba никогда ничего не боимся", — заявил основатель компании.

На следующий день управляющий американского инвестфонда Hayman Capital Management Кайл Басс опубликовал неожиданный твит.

По его мнению, Джек Ма на самом деле не уходит в отставку добровольно: его "насильно сняли с должности, раздели догола, передав его акции "пяти неназванным лицам", и теперь, вероятно, он попадет в тюрьму или "исчезнет" в течение следующего года".

По убеждению Басса, "именно так Си (Цзиньпин) и Ван (Цишань, заместитель председателя КНР) относятся к любому китайцу, который приобрел слишком большое могущество".

Clockwork-Jack Ma was forcibly removed from his position, stripped of his shareholdings (transferred to”five unnamed individuals”with the same address),and will likely be jailed or”disappeared”within the next year.This is how xi and wang treat any chinese that become too powerful https://t.co/nmlgjbZuDj — Kyle Bass (@Jkylebass) September 10, 2019

Твит Басса вызвал большой резонанс в соцсетях и западных СМИ. Подавляющее большинство комментаторов указывают, что Джек Ма — член Коммунистической партии Китая и никогда не критиковал политику Пекина. КПК ему покровительствует. Так что прогнозы об аресте выглядят очень сомнительно.