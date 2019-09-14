Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-14T08:05Z
https://ria.ru/20190914/1558657407.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40826/90/408269037_0:160:3075:1890_1036x0_80_0_0_30fe9438e3e7afaa77d2acce520bbcad.jpg
РИА Новости

Искусство уйти вовремя: почему создатель Alibaba Джек Ма стал пенсионером

08:00 14.09.2019 (обновлено: 08:05 14.09.2019)
8489
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПанельная сессия "От информационных технологий к цифровым: эпоха новых возможностей для торговли и коммерческой деятельности" в рамках ПМЭФ 2015
Панельная сессия От информационных технологий к цифровым: эпоха новых возможностей для торговли и коммерческой деятельности в рамках ПМЭФ 2015
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Максим Рубченко. Основатель и неизменный глава китайской корпорации Alibaba Джек Ма покинул пост председателя правления в день своего 55-летия, 10 сентября. Его полномочия переходят к генеральному директору Alibaba Group Дэниэлю Чжану. Сам Джек Ма собирается заняться благотворительностью и преподаванием, однако некоторые аналитики опасаются, что он может оказаться в тюрьме или просто исчезнуть.

Учитель Ма

О намерении уйти в отставку в 55 лет Джек Ма сообщил год назад в письме, адресованном клиентам, сотрудникам и акционерам Alibaba. "С одобрения нашего совета директоров 10 сентября 2019 года, которое также выпадает на 20-летие Alibaba, генеральный директор группы Даниэль Чжан сменит меня на посту председателя правления Alibaba Group, — проинформировал Ма. — Я останусь в совете директоров Alibaba до нашего собрания акционеров в 2020 году".
Он напомнил, что основатели Alibaba мечтали о компании, которой будет гордиться Китай и весь мир, и чтобы она просуществовала минимум 102 года — пересекла границы трех веков. "Однако все мы понимали, что никому не удастся оставаться в компании в течение 102 лет, — отметил Джек Ма. — Ни одна компания не может полагаться исключительно на своих учредителей. Никто не выполняет обязанности председателя правления или генерального директора вечно".
В Китае его называют "учитель Ма", поскольку он — пример того, как выходец из низов может стать богатейшим человеком страны.
Джек Ма (настоящее имя — Ма Юнь) родился в 1964 году в городе Ханьчжоу. В детстве ему не раз приходилось голодать.
Хорошей успеваемостью не отличался. "Я дважды провалил ключевой экзамен в начальной школе, трижды — в средней, вступительный экзамен в колледж я безуспешно пытался сдать два раза", — рассказывал он в одном из интервью.
Особенно тяжело ему давалась математика: на вступительных экзаменах в университет он набрал по этому предмету один балл из 120. И уже возглавив крупнейшую технологическую компанию Китая, признавался: "Я не силен в математике, никогда не изучал менеджмент и ничего не понимаю в бухгалтерской отчетности".
Несколько раз пересдав экзамен, он все-таки поступил в Университет Ханьчжоу, после окончания которого в 1988 году устроился преподавателем английского языка в Ханчжоуский институт электронной промышленности. Преподавать Джеку нравилось, но зарплата — всего 12 долларов в месяц.
Поэтому он искал другую работу. "Я получил тридцать отказов, — вспоминает Ма. — Обращался даже в KFC. Двадцать четыре человека вызвали на собеседование. Всех приняли, кроме одного — меня. Мы пошли устраиваться в полицию, пять человек. Четверых взяли, одного — нет. И это опять был я".
Биржевые графики отражаются в стекле брокерской фирмы в Пекине
27 июля, 08:00РИА Новости
Дальше — сами: Китай хочет оставить Кремниевую долину без денег
В результате Джек открыл небольшое бюро переводов (действует до сих пор). В 1995-м его пригласили в качестве переводчика сопровождать торговую китайскую делегацию в США.
В Сиэтле Джек Ма впервые опробовал интернет. Его попытки через поисковую систему Yahoo! выяснить, где в Сиэтле можно купить китайское пиво, провалились — информации не было. И тогда Джек, до этого совершенно не знакомый с компьютером, решил заняться интернет-бизнесом.

"Мы молоды и никогда не сдаемся"

Вернувшись домой, он взял взаймы у друзей две тысячи долларов и основал компанию "Китайские желтые страницы", занимавшуюся созданием веб-сайтов. "Я не знал ничего о персональных компьютерах и электронной почте. Я даже никогда не прикасался к клавиатуре до этого. Вот почему я называю себя "слепым, едущим верхом на слепом тигре", — объяснял он. За три года фирма заработала пять миллионов юаней (около 800 тысяч долларов).
Воодушевленный этим успехом, Джек Ма запустил новый проект — интернет-магазин китайских товаров, которые были намного дешевле зарубежных аналогов. "Мы сделаем это, потому что мы молоды и никогда не сдаемся", — сказал он друзьям, ставшим соучредителями проекта.
Название компании — Alibaba — Джек придумал, сидя в кофейне в Сан-Франциско. Первоначальный капитал составлял всего 60 тысяч долларов. Но уже в октябре 1999 года проект смог привлечь пять миллионов долларов от Goldman Sachs, а чуть позже — еще 20 миллионов от японской инвесткомпании SoftBank.
Завод по переработке сжиженного природного газа в Австралии
16 июля, 08:00РИА Новости
Ни пути, ни пояса: как США остановят экономическую экспансию Китая
В 2005-м американская Yahoo! инвестировала в Alibaba миллиард долларов в обмен на 40 процентов акций. Это было огромным успехом для обеих компаний: благодаря этим деньгам Alibaba смогла выдавить с китайского рынка eBay, а Yahoo! заработала десять миллиардов на росте котировок китайского маркетплейса после IPO в сентябре 2014 года.
Первичное размещение акций Alibaba стало самым успешным за всю историю Нью-Йоркской фондовой биржи: рассчитывая на миллиард, компания привлекла 25 миллиардов долларов.
"Сегодня мы получили не деньги — мы получили доверие людей", — заявил тогда сотрудникам Джек Ма, в одночасье ставший самым богатым гражданином Китая. И призвал коллег использовать обретенное богатство, чтобы стать "партией по-настоящему благородных людей, добрых и счастливых, способных помогать другим".
Сейчас ему принадлежат 7,8 процента акций Alibaba и почти 50 процентов акций в сервисе обработки платежей Alipay. Общая стоимость этих активов оценивается примерно в 40 миллиардов долларов.

Деньги — не главное

Джек Ма ушел с поста генерального директора Alibaba в 2013 году, но оставался председателем правления компании. Десятого сентября он передал Дэниэлю Чжану и эту должность.
Демонстрация систем распознавания лиц на Всемирной конференции по искусственному интеллекту. 17 мая 2019
19 мая, 08:00РИА Новости
"Научим Родину любить": как работает китайская система социального рейтинга
Прощальная вечеринка с участием 60 тысяч человек на Олимпийском стадионе в Ханчжоу длилась больше четырех часов. "Мы обращались во множество других компаний, чтобы понять, за счет чего организации продолжают жить, — сказал Ма сотрудникам Alibaba. — Мы поняли, что есть два основных пути: первый — передать бизнес наследникам основателей, второй — передать профессиональным менеджерам. Но мы выбрали третий путь — вырастить собственную команду и сделать так, чтобы с помощью нашей системы и культуры переход управления прошел легко".
Он назвал свое поколение самым везучим в истории, поскольку на его долю выпал долгий период мирной жизни и достижения индустриальной эпохи. "В будущем у технологий будет три основные задачи — устойчивое развитие, всеохватность и создание пользы для окружающих", — уверен основатель крупнейшего в мире интернет-магазина.
"В двадцать первом веке, кем бы вы ни были и где бы ни работали, доброта — главная сила, — подчеркнул Джек Ма в прощальной речи. — Alibaba совершила не меньше ошибок, чем другие компании. Однако мы приняли и множество правильных решений — в основном потому, что исходили не только из деловых соображений. Все критические решения, принятые нами за последние 20 лет, не были связаны с вопросом денег".
Сварка труб на строительстве газопровода в Германии
12 сентября, 08:00РИА Новости
OPAL раздора: зачем Польша сузила "Газпрому" трубу
При этом он выразил надежду, что к 2036 году "экономика Alibaba" создаст 100 миллионов рабочих мест, поддержит десять миллионов прибыльных предприятий и обслужит два миллиарда клиентов по всему миру (сегодня — 654 миллиона).

Из миллиардеров — в заключенные?

На фоне трогательных слов и воодушевляющих прогнозов в прощальной речи Джека Ма наблюдателей насторожила одна фраза. "Решение покинуть пост я не принял спонтанно или из-за давления. В Сети ходили слухи о том, что я чего-то боюсь. Но мы в Alibaba никогда ничего не боимся", — заявил основатель компании.
На следующий день управляющий американского инвестфонда Hayman Capital Management Кайл Басс опубликовал неожиданный твит.
По его мнению, Джек Ма на самом деле не уходит в отставку добровольно: его "насильно сняли с должности, раздели догола, передав его акции "пяти неназванным лицам", и теперь, вероятно, он попадет в тюрьму или "исчезнет" в течение следующего года".
По убеждению Басса, "именно так Си (Цзиньпин) и Ван (Цишань, заместитель председателя КНР) относятся к любому китайцу, который приобрел слишком большое могущество".
Твит Басса вызвал большой резонанс в соцсетях и западных СМИ. Подавляющее большинство комментаторов указывают, что Джек Ма — член Коммунистической партии Китая и никогда не критиковал политику Пекина. КПК ему покровительствует. Так что прогнозы об аресте выглядят очень сомнительно.
Сам же бывший глава Alibaba утверждает, что займется благотворительностью и преподаванием. "Я планирую продолжить работу в качестве партнера-основателя в Alibaba Group и вносить свой вклад в развитие компании. Я также хочу вернуться к преподаванию, потому что это то, что я люблю делать. Мир большой, а я все еще молод, поэтому я хочу попробовать что-то новое".
211127534
Обсудить 9
Джек МаНью-Йоркская фондовая биржаМоскваКитайYahoo! Inc.СШАTwitterЭкономика
Популярные комментарии
Оказывается, что если не утаскивать заработанные деньги в Лондон, а инвестировать их в собственной стране, то может получиться кое что стоящее. Выходит, что все деньги выведенные в Лондон - украденные, а не заработанные.
14 сентября, 09:31
Юрий Cordik
1201001
Рекомендуем
Мастер осматривает солнечные батареи на Кош-Агачской солнечной электростанции в Республике Алтай
Россия готовится продавать свое солнце
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве
Украина: ликвидация партии мира
Мексика. Фабрика по изготовлению текилы
Евгений Дятлов – о секрете рыбалки в Астрахани и комфортном отдыхе на Алтае
В храме Христа Спасителя в Москве
"Русский экзархат" в Европе присоединился к РПЦ
Лента
новостей
Британские военнослужащие на авиабазе в Кандагаре
"Большая игра-2". Зачем британским генералам новое противостояние с Россией
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Модель Джессика Гойкоэчеа на красной дорожке премьеры фильма режиссера Романа Полански Дело Дрейфуса (J`accuse) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Каждой ли женщине нужно маленькое черное платье?
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
В России ответили на слова Кучмы о "сговоре" против Украины
Саманта Пауэр на крыльце Белого дома в Вашингтоне
Феминистский скандал: постпред США в ООН выгнала Россию "под настроение"
Надежда Михайлова на съемках
О чем думают женщины-телохранители, собираясь на работу
Сын Усамы бен Ладена Хамза Бен Ладен
Трамп сообщил о ликвидации сына бен Ладена
Добыча нефти
Враги Трампа хотят помочь России заработать триллионы рублей
Открытая книга
Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог в стране
04:18В сенате США предложили обсудить удары по Ирану в случае "провокаций"
03:56В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря
03:43ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
03:33Самого опытного космонавта списали по здоровью
03:30Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы
03:10На МКС отремонтируют прибор для поиска антиматерии
03:04Эксперт: Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа в традициях торговой войны
02:41США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти
02:26Названа стоимость украденного из особняка Черчилля золотого унитаза
02:14Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Урганта
01:44Пучдемон заявил, что Запад и Россия должны улучшить отношения
01:41СМИ: Болтон выступал против частичного снятия санкций против Ирана
01:20Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после налета беспилотников
00:36Палестинская группировка заявила, что сбила в Газе израильский беспилотник
00:32СМИ: супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу
00:31Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:24В пригороде Иерусалима 46 палестинцев пострадали в стычках с военными
00:22В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка
23:54В Греции четырех анархистов арестовали за нападение на полицейских
Лента новостейМолния