В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Сотрудники технических служб восстановили электроснабжение всех домов в Санкт-Петербурге, ранее отключенных из-за пожара на подстанции на улице Коммуны, сообщает пресс-служба ПАО "Ленэнерго".

В пятницу вечером загорелись три трансформатора на подстанции №92. В результате пожара произошло отключение электроснабжения 62 домов. Пожару был присвоен первый повышенный номер сложности.