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РИА Новости

В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции

23:38 13.09.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Сотрудники технических служб восстановили электроснабжение всех домов в Санкт-Петербурге, ранее отключенных из-за пожара на подстанции на улице Коммуны, сообщает пресс-служба ПАО "Ленэнерго".
В пятницу вечером загорелись три трансформатора на подстанции №92. В результате пожара произошло отключение электроснабжения 62 домов. Пожару был присвоен первый повышенный номер сложности.
"Специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение потребителей Невского и Красногвардейского районов Петербурга после задымления на подстанции "Восточная-коммунальная". С 21.53 все потребители получают электроснабжение в полном объеме. Для установления причин задымления в компании создан штаб", - сказано в сообщении.
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
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