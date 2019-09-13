Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400

Эрдоган также подчеркнул, что эта "система защиты" не имеет никакого отношения к истребителям F-35.

Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.