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РИА Новости

Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400

22:39 13.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган отметил, что Россия продемонстрировала дружественный подход в вопросе поставок зенитных ракетных комплексов С-400, передает телеканал NTV.
"Россия продемонстрировала дружественный подход (по С-400 - ред.). Мы должны были сделать этот шаг ради мира в регионе. Комплексы будут установлены не позднее апреля. Мы предпринимаем очень важные шаги в оборонной промышленности", - приводит телеканал слова Эрдогана, ссылаясь на интервью президента агентству Рейтер.
Эрдоган также подчеркнул, что эта "система защиты" не имеет никакого отношения к истребителям F-35.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Министерство финансов США в Вашингтоне
9 сентября, 16:43РИА Новости
США рассмотрят санкции в отношении Турции за покупку С-400
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