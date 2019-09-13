Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган отметил, что Россия продемонстрировала дружественный подход в вопросе поставок зенитных ракетных комплексов С-400, передает телеканал NTV.
"Россия продемонстрировала дружественный подход (по С-400 - ред.). Мы должны были сделать этот шаг ради мира в регионе. Комплексы будут установлены не позднее апреля. Мы предпринимаем очень важные шаги в оборонной промышленности", - приводит телеканал слова Эрдогана, ссылаясь на интервью президента агентству Рейтер.
Эрдоган также подчеркнул, что эта "система защиты" не имеет никакого отношения к истребителям F-35.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.