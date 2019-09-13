Шойгу рассказал о работе российских военных врачей в Сирии

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские военные врачи за все время с начала участия РФ в войне с террористами в Сирии с 2015 года провели более 37 тысяч операций, сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая на церемонии награждения победителей фестиваля "Армия России-2019".

"Нужно вспомнить наших замечательных врачей, которые провели за это время (с 2015 года) только в Сирии больше 37 тысяч операций, это самоотверженный труд. К сожалению, он не стал мирным и безопасным, и там погибли наши замечательные девушки из Восточного военного округа. Девушки, которые ехали туда оказывать помощь", - сказал Шойгу.