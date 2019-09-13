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РИА Новости
Война в Сирии

Шойгу рассказал о работе российских военных врачей в Сирии

22:18 13.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖитель Пальмиры на приеме у российского врача на территории российского госпиталя
Житель Пальмиры на приеме у российского врача на территории российского госпиталя
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские военные врачи за все время с начала участия РФ в войне с террористами в Сирии с 2015 года провели более 37 тысяч операций, сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая на церемонии награждения победителей фестиваля "Армия России-2019".
"Нужно вспомнить наших замечательных врачей, которые провели за это время (с 2015 года) только в Сирии больше 37 тысяч операций, это самоотверженный труд. К сожалению, он не стал мирным и безопасным, и там погибли наши замечательные девушки из Восточного военного округа. Девушки, которые ехали туда оказывать помощь", - сказал Шойгу.
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