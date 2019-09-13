Эрдоган готов провести саммит по Сирии с Путиным, Меркель и Макроном

Ранее пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявлял, что второй четырехсторонний саммит лидеров РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии планируется провести в Стамбуле в конце августа или начале сентября.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане, 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня". Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.