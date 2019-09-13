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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган готов провести саммит по Сирии с Путиным, Меркель и Макроном

21:52 13.09.2019
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© AP Photo / Presidential Press ServiceПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Presidential Press Service
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил агентству Рейтер о готовности принять саммит с участием лидеров России, Германии и Франции для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе и проблемы беженцев.
Ранее пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявлял, что второй четырехсторонний саммит лидеров РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии планируется провести в Стамбуле в конце августа или начале сентября.
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После переговоров по Сирии в Нур-Султане, 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня". Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВойна в СирииЭммануэль МакронАнгела МеркельВладимир ПутинФранцияГерманияТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссия
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