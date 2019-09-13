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РИА Новости

Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях Киева и Москвы

21:51 13.09.2019 (обновлено: 01:04 14.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".
"То, что мы сейчас наблюдаем, это определенное потепление, оттепель в отношениях между Украиной и Россией. И президент Зеленский пытается максимально использовать это окно возможностей, которое открывается, для того, чтобы принести мир на нашу землю", — заявил Пристайко в эфире телеканала "Интер".
По его словам, еще предстоит "найти компромисс, каким образом можно возобновить мир и украинский порядок".
Отношения Москвы и Киева переживают непростой период. После госпереворота на Украине и возвращения Крыма в состав России стороны пытаются договориться по ряду вопросов, в частности по обмену заключенными. Однако при предыдущей власти прогресса в решении проблем не наблюдалось.
С момента избрания Зеленского президентом Украины Владимир Путин трижды поговорил с ним по телефону. Обсуждались вопросы обмена осужденными и урегулирование конфликта в Донбассе. В ходе третьего разговора после взаимного освобождения заключенных оба лидера заявили о большом значении этого процесса для улучшения отношений.
Седьмого сентября состоялась историческая акция по одновременному освобождению заключенных между Москвой и Киевом по формуле "35 на 35". Среди отпущенных с российской стороны были осужденный за терроризм Олег Сенцов, нарушившие российскую границу 24 украинских военных и другие. Киев отпустил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и других.
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Вчера, 08:00РИА Новости
Как дружить с "агрессором". Киев хитрит в отношениях с Москвой
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Ситуация на УкраинеВадим ПристайкоМИД УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Оттепель на пороге Зимы...
13 сентября, 21:56
VVitaliyTitov125
18601106
Не ври, я смотрел прессконференции с сенцовым, вообще всё не так... Не был он террористом, вот и всё.
14 сентября, 00:18
БВБох Всех
1000005
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