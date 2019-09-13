Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях Киева и Москвы

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".

"То, что мы сейчас наблюдаем, это определенное потепление, оттепель в отношениях между Украиной и Россией. И президент Зеленский пытается максимально использовать это окно возможностей, которое открывается, для того, чтобы принести мир на нашу землю", — заявил Пристайко в эфире телеканала " Интер ".

По его словам, еще предстоит "найти компромисс, каким образом можно возобновить мир и украинский порядок".

Отношения Москвы и Киева переживают непростой период. После госпереворота на Украине и возвращения Крыма в состав России стороны пытаются договориться по ряду вопросов, в частности по обмену заключенными. Однако при предыдущей власти прогресса в решении проблем не наблюдалось.

С момента избрания Зеленского президентом Украины Владимир Путин трижды поговорил с ним по телефону. Обсуждались вопросы обмена осужденными и урегулирование конфликта в Донбассе. В ходе третьего разговора после взаимного освобождения заключенных оба лидера заявили о большом значении этого процесса для улучшения отношений.