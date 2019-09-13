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РИА Новости

Эксперт предсказал Зеленскому падение рейтинга из-за тарифной политики

21:51 13.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может потерять рейтинг доверия граждан, если не сможет внести изменения в тарифную политику страны, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
"Я не думаю, что президент сможет сохранить свой рейтинг, если ничего не сделает для изменения тарифной политики. На самом деле президент имеет такие возможности. Это можно сделать легально, юридически обосновано. Президент приостанавливает действия решения предыдущего кабмина об установлении цены на газ, например. А после поручает правительству разобраться с ценами и доложить ему. Это можно было сделать еще два месяца назад", - заявил Погребинский в пятницу в эфире телеканала NewsOne.
По его мнению, изменение тарифов относится к тем вещам, которые необходимо было сделать быстро и сразу после выборов. В то же время вопрос снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель, по его словам, тоже может сказаться на рейтинге главы государства.
"Что касается рынка земли - мне кажется это сложный вопрос. Я вообще не вижу здесь никакой работы команды Зеленского, чтобы объяснить людям почему это не страшно. Если они втихаря порешают и примут соответствующие законы - это будет большой удар для людей. Если начнется процесс распродажи земли, это может вызвать не просто падение рейтинга, а может и публичные волнения", - отметил он.
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Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
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