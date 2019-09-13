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РИА Новости

На Украине хотят провести местные выборы в Донбассе до 2020 года

21:39 13.09.2019 (обновлено: 21:47 13.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Украина рассчитывает провести местные выборы, в том числе на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, до 2020 года, заявил в пятницу министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"Наша задача с вами, чтобы эти выборы состоялись так, как они должны состояться. Если мы сможем сделать до 2020, чтобы оккупант ушел с нашей земли, это и будет тот идеал, о котором я сегодня говорил. Наша задача - сделать так, чтобы это время приблизилось. Мы не собираемся проводить еще много-много фейковых выборов, которые уже были на той территории", - заявил Пристайко в эфире телеканала "Интер".
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