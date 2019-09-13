На Украине хотят провести местные выборы в Донбассе до 2020 года

КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Украина рассчитывает провести местные выборы, в том числе на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, до 2020 года, заявил в пятницу министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"Наша задача с вами, чтобы эти выборы состоялись так, как они должны состояться. Если мы сможем сделать до 2020, чтобы оккупант ушел с нашей земли, это и будет тот идеал, о котором я сегодня говорил. Наша задача - сделать так, чтобы это время приблизилось. Мы не собираемся проводить еще много-много фейковых выборов, которые уже были на той территории", - заявил Пристайко в эфире телеканала "Интер".