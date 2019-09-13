Более 60 домов остались без света из-за пожара на подстанции в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Более 60 домов отключены от электроснабжения из-за пожара на подстанции на улице Коммуны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

"Горение трех трансформаторов в трансформаторной подстанции № 92. В результате пожара произошло отключение электроснабжения 62 домов", - сказано в сообщении.

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар по первому повышенному номеру сложности. Сведений о пострадавших не поступало.