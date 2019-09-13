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РИА Новости

Более 60 домов остались без света из-за пожара на подстанции в Петербурге

20:14 13.09.2019 (обновлено: 20:37 13.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Более 60 домов отключены от электроснабжения из-за пожара на подстанции на улице Коммуны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"Горение трех трансформаторов в трансформаторной подстанции № 92. В результате пожара произошло отключение электроснабжения 62 домов", - сказано в сообщении.
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар по первому повышенному номеру сложности. Сведений о пострадавших не поступало.
В пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что из-за пожара без электричества остались порядка 20 тысяч человек.
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