Руденя: в Верхневолжье будут развивать инфраструктуру водного транспорта

ТВЕРЬ, 13 сен - РИА Новости. Тверские власти в рамках проекта "Волжское море" намерены развивать инфраструктуру водного транспорта.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в границах туристско-рекреационного кластера "Волжское море" запланировано создание сети современных причальных сооружений.

"В рамках проекта "Волжское море" будет построен уникальный транспортно-пересадочный узел в Завидово. Также ключевыми точками инфраструктуры водного транспорта являются Тверь, Кимры, Калязин, Конаково. Важно создать комплексные проекты благоустройства прилегающей к причалам территории, чтобы обеспечить качественное развитие туристской инфраструктуры", — сказал губернатор области Игорь Руденя на совещании в кабинете министров.

Пресс-служба уточняет, что регион направил заявку в Ростуризм по участию в конкурсе на получение федеральных средств на создание и модернизацию объектов причальной инфраструктуры в 2020-2022 годах.

Глава региона поручил разработать дорожные карты по благоустройству прилегающих к причалам зон в Твери и Кимрах, созданию полноценных маршрутов для туристов, которые прибывают водным транспортом. В частности, в Кимрах планируется привести в порядок улицу Московскую, на которой расположен крупнейший из сохранившихся в России комплекс деревянных домов в стиле "модерн" конца XIX-начала XX века.

Предполагается, что реализация проекта "Волжское море", в частности создание сети причальных сооружений, позволит к 2025 году увеличить турпоток в Тверскую область более чем на 45%, а также обеспечить ежегодно более 430 млн рублей налоговых поступлений в региональный бюджет.

"Волжское море" - это один из крупнейших инвестиционных проектов Верхневолжья. В проект включены шесть подпроектов: "Завидово Парк", "Кимры", "Калязин", "Весьегонск", "Конаково" и "Волжские прогулки". Общий объём бюджетных инвестиций по проекту составит более 1,8 миллиарда рублей, объём внебюджетных ассигнований – более 6 миллиардов рублей. -0-