В "Слуге народа" назвали сроки внеочередных выборов мэра Киева

КИЕВ, 13 сен - РИа Новости. Внеочередные выборы мэра Киева должны состояться в этом году, заявил в пятницу депутат Рады от "Слуги народа" Александр Ткаченко.

В четверг Ткаченко заявил, что фракция президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины намерена инициировать досрочные выборы депутатов Киевского городского совета и мэра столицы.

"Ничего в городе не может решаться без нас. Поэтому внеочередные выборы уже актуальны - "перезагрузка" власти должна состояться в этом году. Киевляне заслуживают того, чтобы вернуть себе гордость за город", - написал Ткаченко в Facebook

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Владимира Зеленского с представлением на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства.

После того как заседание Киевсовета не состоялось из-за отсутствия кворума, Кличко заявил, что инициирует консультации с главами фракций и групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета. Консультации назначены на 17 сентября. Очередные местные выборы должны пройти на Украине осенью 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил провести местные выборы на Украине "на новой территориальной основе" в 2019-2020 годах.