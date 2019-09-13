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РИА Новости

В "Слуге народа" назвали сроки внеочередных выборов мэра Киева

19:25 13.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 13 сен - РИа Новости. Внеочередные выборы мэра Киева должны состояться в этом году, заявил в пятницу депутат Рады от "Слуги народа" Александр Ткаченко.
В четверг Ткаченко заявил, что фракция президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины намерена инициировать досрочные выборы депутатов Киевского городского совета и мэра столицы.
"Ничего в городе не может решаться без нас. Поэтому внеочередные выборы уже актуальны - "перезагрузка" власти должна состояться в этом году. Киевляне заслуживают того, чтобы вернуть себе гордость за город", - написал Ткаченко в Facebook.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Владимира Зеленского с представлением на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа
12 сентября, 14:23РИА Новости
В "Слуге народа" заявили о намерении начать полную перезагрузку власти
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства.
После того как заседание Киевсовета не состоялось из-за отсутствия кворума, Кличко заявил, что инициирует консультации с главами фракций и групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета. Консультации назначены на 17 сентября. Очередные местные выборы должны пройти на Украине осенью 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил провести местные выборы на Украине "на новой территориальной основе" в 2019-2020 годах.
Мэр Киева Виталий Кличко
4 сентября, 17:21РИА Новости
Кличко заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева в 2020 году
Местные выборы прошли на Украине 25 октября 2015 года по новому избирательному закону. Областные, городские и районные советы избирались по пропорциональной системе с открытыми списками, а депутаты сельских и поселковых советов — по мажоритарной системе относительного большинства. По результатам выборов в Киеве, в городской совет, преодолев 5-процентный проходной барьер, прошли пять партий: пропрезидентская партия Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового, "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, "Единство" экс-мэра Киева Александра Омельченко и националистическая "Свобода" Олега Тягнибока. В последствии они сформировали пять депутатских фракций.
Мэр Киева Виталий Кличко перед пресс-конференцией в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
6 сентября, 17:08Акценты
Нокаут или нокдаун? Кличко остался мэром Киева, но рулить будет другойПравительство Украины решило уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской госадминистрации. Дело только за подписью президента. Впрочем, бывший боксер обещал, что без боя власть в столице не отдаст.
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Партия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВиталий КличкоВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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