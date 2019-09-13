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РИА Новости

На Украине семь школьников попали в больницу после распыления газа

18:50 13.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи, Украина
Автомобиль скорой помощи, Украина
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи, Украина. Архивное фото
КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Семь школьников госпитализированы в городе Мукачево в Закарпатской области Украины с предварительным диагнозом "отравление" после распыления неизвестного вещества, сообщило в пятницу местное издание Mukachevo.net.
Все дети - ученики одного класса.
"Трое детей теряли сознание, пока они находятся в реанимационном отделении, им уже получше. Другие дети находятся в инфекционном отделении. Их состояние средней тяжести. Все дети в сознании. Что стало причиной, пока не комментируют", - говорится в сообщении издания со ссылкой на представителя больницы, куда отвезли детей.
Как сообщили изданию в полиции, следственно-оперативная группа выясняет детали инцидента. По неподтвержденной информации, дети распылили неизвестный газ в школе, вероятно, из баллончика. Дети рассказали правоохранителям про резкий запах во время перерыва.
Автомобиль скорой помощи Украины
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