На Украине семь школьников попали в больницу после распыления газа

"Трое детей теряли сознание, пока они находятся в реанимационном отделении, им уже получше. Другие дети находятся в инфекционном отделении. Их состояние средней тяжести. Все дети в сознании. Что стало причиной, пока не комментируют", - говорится в сообщении издания со ссылкой на представителя больницы, куда отвезли детей.