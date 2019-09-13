На Украине семь школьников попали в больницу после распыления газа

КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Семь школьников госпитализированы в городе Мукачево в Закарпатской области Украины с предварительным диагнозом "отравление" после распыления неизвестного вещества, сообщило в пятницу местное издание Mukachevo.net.
Все дети - ученики одного класса.
"Трое детей теряли сознание, пока они находятся в реанимационном отделении, им уже получше. Другие дети находятся в инфекционном отделении. Их состояние средней тяжести. Все дети в сознании. Что стало причиной, пока не комментируют", - говорится в сообщении издания со ссылкой на представителя больницы, куда отвезли детей.
Как сообщили изданию в полиции, следственно-оперативная группа выясняет детали инцидента. По неподтвержденной информации, дети распылили неизвестный газ в школе, вероятно, из баллончика. Дети рассказали правоохранителям про резкий запах во время перерыва.