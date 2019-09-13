IV Фестиваль Русского географического общества в парке "Зарядье"

В парке "Зарядье" стартовал IV Фестиваль Русского географического общества, который продлится до 22 сентября. Программа составлена таким образом, чтобы посетители могли познакомиться с самыми красивыми и интересными уголками России, узнать полезную информацию и спланировать собственные путешествия.
На открытии мероприятия присутствовали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр обороны России и президент РГО Сергей Шойгу и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В ходе торжественной церемонии были подведены итоги всероссийского конкурса "Лучший гид России" и пятого фотоконкурса РГО "Самая красивая страна".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУчастники IV фестиваля Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
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Участники IV фестиваля Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУчастники IV фестиваля Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
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Участники IV фестиваля Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЖенщина играет на варгане на IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
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Женщина играет на варгане на IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУчастники IV фестиваля Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
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Участники IV фестиваля Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМинистр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу на IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
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Министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу на IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетитель рассматривает череп морской рептилии в палеонтологической палатке на IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
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Посетитель рассматривает череп морской рептилии в палеонтологической палатке на IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИсторическая экспозиция "Всегда есть время отправиться в путь" на IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
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Историческая экспозиция "Всегда есть время отправиться в путь" на IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников Гости IV фестиваля Русского географического общества фотографируются в парке "Зарядье" в Москве
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Гости IV фестиваля Русского географического общества фотографируются в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников Девушки в национальных костюмах на IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
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Девушки в национальных костюмах на IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу во время награждения победителей Всероссийского конкурса "Лучший гид России" и V фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
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Министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу во время награждения победителей Всероссийского конкурса "Лучший гид России" и V фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
© РИА Новости / Виталий БелоусовРок-музыкант Гарик Сукачёв и победитель в номинации "Лучший гид до 18 лет" Степан Симонов на церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса "Лучший гид России" и V фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
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Рок-музыкант Гарик Сукачёв и победитель в номинации "Лучший гид до 18 лет" Степан Симонов на церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса "Лучший гид России" и V фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковНа IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
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На IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Виталий БелоусовЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и советник президента Русского географического общества по информационной политике Анастасия Чернобровина на выставке V фотоконкурса Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна"
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и советник президента Русского географического общества по информационной политике Анастасия Чернобровина на выставке V фотоконкурса Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна"