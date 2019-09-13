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РИА Новости

IV Фестиваль Русского географического общества в парке "Зарядье"

18:31 13.09.2019
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В парке "Зарядье" стартовал IV Фестиваль Русского географического общества, который продлится до 22 сентября. Программа составлена таким образом, чтобы посетители могли познакомиться с самыми красивыми и интересными уголками России, узнать полезную информацию и спланировать собственные путешествия.
На открытии мероприятия присутствовали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр обороны России и президент РГО Сергей Шойгу и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В ходе торжественной церемонии были подведены итоги всероссийского конкурса "Лучший гид России" и пятого фотоконкурса РГО "Самая красивая страна".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУчастники IV фестиваля Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
Участники IV фестиваля Русского географического общества в парке Зарядье в Москве
1 из 13
Участники IV фестиваля Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУчастники IV фестиваля Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
Участники IV фестиваля Русского географического общества в парке Зарядье в Москве
2 из 13
Участники IV фестиваля Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЖенщина играет на варгане на IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
Женщина играет на варгане на IV фестивале Русского географического общества в парке Зарядье в Москве
3 из 13
Женщина играет на варгане на IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУчастники IV фестиваля Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
Участники IV фестиваля Русского географического общества в парке Зарядье в Москве
4 из 13
Участники IV фестиваля Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМинистр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу на IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
Министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу на IV фестивале Русского географического общества в парке Зарядье в Москве
5 из 13
Министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу на IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетитель рассматривает череп морской рептилии в палеонтологической палатке на IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
Посетитель рассматривает череп морской рептилии в палеонтологической палатке на IV фестивале Русского географического общества в парке Зарядье в Москве
6 из 13
Посетитель рассматривает череп морской рептилии в палеонтологической палатке на IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИсторическая экспозиция "Всегда есть время отправиться в путь" на IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
Историческая экспозиция Всегда есть время отправиться в путь на IV фестивале Русского географического общества в парке Зарядье в Москве
7 из 13
Историческая экспозиция "Всегда есть время отправиться в путь" на IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников Гости IV фестиваля Русского географического общества фотографируются в парке "Зарядье" в Москве
Гости IV фестиваля Русского географического общества фотографируются в парке Зарядье в Москве
8 из 13
Гости IV фестиваля Русского географического общества фотографируются в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников Девушки в национальных костюмах на IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
Девушки в национальных костюмах на IV фестивале Русского географического общества в парке Зарядье в Москве
9 из 13
Девушки в национальных костюмах на IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу во время награждения победителей Всероссийского конкурса "Лучший гид России" и V фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
Министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу во время награждения победителей Всероссийского конкурса Лучший гид России и V фотоконкурса РГО Самая красивая страна
10 из 13
Министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу во время награждения победителей Всероссийского конкурса "Лучший гид России" и V фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий БелоусовРок-музыкант Гарик Сукачёв и победитель в номинации "Лучший гид до 18 лет" Степан Симонов на церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса "Лучший гид России" и V фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
Рок-музыкант Гарик Сукачёв и победитель в номинации Лучший гид до 18 лет Степан Симонов на церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса Лучший гид России и V фотоконкурса РГО Самая красивая страна
11 из 13
Рок-музыкант Гарик Сукачёв и победитель в номинации "Лучший гид до 18 лет" Степан Симонов на церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса "Лучший гид России" и V фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковНа IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
На IV фестивале Русского географического общества в парке Зарядье в Москве
12 из 13
На IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Виталий БелоусовЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и советник президента Русского географического общества по информационной политике Анастасия Чернобровина на выставке V фотоконкурса Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна"
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и советник президента Русского географического общества по информационной политике Анастасия Чернобровина на выставке V фотоконкурса Русского географического общества (РГО) Самая красивая страна
13 из 13
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и советник президента Русского географического общества по информационной политике Анастасия Чернобровина на выставке V фотоконкурса Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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парк ЗарядьеРусское географическое обществоДмитрий ПесковСергей ШойгуМосква
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