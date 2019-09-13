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РИА Новости

Кучма считает, что Киев не согласится на особый статус Донбасса

17:46 13.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Леонид Кучма
Бывший президент Украины Леонид Кучма
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший президент Украины Леонид Кучма. Архивное фото
КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма считает, что власти Украины не согласятся на особый статус региона и выборы на неподконтрольных им территориях на востоке страны.

"Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, что практически это у нас Украина - не унитарное государство, а какая-то или конфедерация, или федерация с предложением конституцию изменить, извините, это не шаг для Украины", - цитирует Кучму в пятницу агентство УНИАН.

Политик заявил, что выборы в регионе невозможны, пока там "ходят люди с оружием". "Ну какие выборы, когда люди ходят с оружием? Выборы можно проводить тогда, когда войска ушли из Украины и когда тяжелая техника ушла, когда украинская власть появилась, когда могут приехать туда журналисты", - сказал он.
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При этом Кучма добавил, что в отношении "формулы Штайнмайера" есть определенные моменты, с которыми "можно согласиться, но есть с чем категорически нет". "Решение по "формуле Штайнмайера" должны принять лидеры "нормандского формата", - считает Кучма.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДНРОБСЕДонбассФранк-Вальтер ШтайнмайерЛеонид КучмаГерманияООНУкраинаВ мире
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