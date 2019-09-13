Кучма считает, что Киев не согласится на особый статус Донбасса

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма считает, что власти Украины не согласятся на особый статус региона и выборы на неподконтрольных им территориях на востоке страны.

"Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, что практически это у нас Украина - не унитарное государство, а какая-то или конфедерация, или федерация с предложением конституцию изменить, извините, это не шаг для Украины", - цитирует Кучму в пятницу агентство УНИАН.

Политик заявил, что выборы в регионе невозможны, пока там "ходят люди с оружием". "Ну какие выборы, когда люди ходят с оружием? Выборы можно проводить тогда, когда войска ушли из Украины и когда тяжелая техника ушла, когда украинская власть появилась, когда могут приехать туда журналисты", - сказал он.

При этом Кучма добавил, что в отношении "формулы Штайнмайера" есть определенные моменты, с которыми "можно согласиться, но есть с чем категорически нет". "Решение по "формуле Штайнмайера" должны принять лидеры "нормандского формата", - считает Кучма.