Уволенный после видео казахстанский чиновник стал советником премьера

НУР-СУЛТАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин назначил своим советником Габидуллу Абдрахимова, который в конце июля был снят с должности акима (мэра) Шымкента после видео из Лондона, сообщила в пятницу пресс-служба главы правительства.