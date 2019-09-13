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РИА Новости

Россия и Чехия сняли все ограничения по полетам между "Жуковским" и Прагой

17:41 13.09.2019 (обновлено: 18:25 13.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Международного аэропорта "Жуковский" в Московской области
Здание Международного аэропорта Жуковский в Московской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ПРАГА, 13 сен – РИА Новости. Переговоры об урегулировании ситуации в авиасообщении между Россией и Чехией завершились успешно, подписан меморандум о полном снятии ограничений на частоту рейсов между аэропортом "Жуковский" и Прагой, сообщила РИА Новости глава департамента Минтранса РФ в области гражданской авиации Светлана Петрова.
"Мы с чешскими партнерами обсудили вопросы сотрудничества в области воздушного сообщения и, что очень радует, подписали меморандум, предусматривающий полную либерализацию частотного регулирования между Жуковским и Прагой. Это позволяет надеяться на то, что перевозчик с российской стороны будет способствовать увеличению турпотока между нашими странами. Кроме того, мы закрепили договоренности на линии Прага-Сеул", - сказала Петрова, которая вела переговоры с российской стороны.
Электронное табло с информацией о рейсах в аэропорту Шереметьево
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Отвечая на вопрос о том, как шли переговоры, она сказала, что весьма непросто. "Наши переговоры сегодня продолжались пять часов. Мы расходились, сходились, прощались и возвращались. В общем, сложные переговоры. Но главное, что успешные", - заключила глава департамента Минтранса РФ.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмСветлана Петрова (Минтранс)Аэропорт "Жуковский"ЧехияРоссияПрагаВ мире
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