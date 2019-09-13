Россия и Чехия сняли все ограничения по полетам между "Жуковским" и Прагой

ПРАГА, 13 сен – РИА Новости. Переговоры об урегулировании ситуации в авиасообщении между Россией и Чехией завершились успешно, подписан меморандум о полном снятии ограничений на частоту рейсов между аэропортом "Жуковский" и Прагой, сообщила РИА Новости глава департамента Минтранса РФ в области гражданской авиации Светлана Петрова.

"Мы с чешскими партнерами обсудили вопросы сотрудничества в области воздушного сообщения и, что очень радует, подписали меморандум, предусматривающий полную либерализацию частотного регулирования между Жуковским и Прагой. Это позволяет надеяться на то, что перевозчик с российской стороны будет способствовать увеличению турпотока между нашими странами. Кроме того, мы закрепили договоренности на линии Прага-Сеул", - сказала Петрова, которая вела переговоры с российской стороны.