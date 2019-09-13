Дело – труба!

Бывший депутат Рады Алексей Журавко предупредил о газовом коллапсе после прекращения транзита российского газа. По его словам, украинские специалисты "просто в шоке от того, что может произойти этой зимой".
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