В Петербурге генерала заподозрили в подделке справки ради отпуска

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Генерал-майор внутренней службы в Петербурге подозревается в подделке документов после того, как соответствующая информация поступила из управления собственной безопасности полиции, сообщил РИА Новости представитель городского управления СК.

"Возбуждено уголовное дело о подделке документов по материалам, предоставленным ГУМВД", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

По данным местных СМИ, генерал подделал больничный лист о своей госпитализации, вместо которой он отправился в Крым, ущерб оценивается в 150 тысяч рублей.