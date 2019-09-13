Путин 18 сентября встретится с премьером Госсовета Китая

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18 сентября проведет встречу с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном, а 25 сентября - с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Восемнадцатого сентября президент примет премьера Госсовета Ли Кэцяна, а 25 сентября - председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу", - сказал он.
"Наш президент, как и китайский лидер, всегда принимает высокопоставленных представителей соответствующих, которые посещают или Пекин, или Москву", - добавил он.
5 сентября, 01:31РИА НовостиМежгосударственные отношения России и Китая