Путин 18 сентября встретится с премьером Госсовета Китая

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18 сентября проведет встречу с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном, а 25 сентября - с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Восемнадцатого сентября президент примет премьера Госсовета Ли Кэцяна, а 25 сентября - председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу", - сказал он.