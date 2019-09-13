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РИА Новости

Ушаков назвал темы предстоящей встречи Путина и Роухани в Анкаре

16:42 13.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани . Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Ирана Хасан Роухани на встрече в Анкаре 16 сентября, помимо "сверки часов" по Сирии, обсудят двустороннее сотрудничество и ситуацию вокруг СВПД, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
"Что касается Ирана, то, помимо "сверки часов" по Сирии, имеется в виду затронуть некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, ну и, естественно, обсудить складывающуюся ситуацию вокруг Совместного плана действий по иранской ядерной программе", — сказал Ушаков журналистам.
По его словам, с учетом выхода США из сделки главной задачей является сохранить эту договоренность.
"Мы поддерживаем в этой связи активные контакты как со всеми участниками СВПД, так и с Тегераном... в последнее время активизировались контакты по этой тематике с Францией. То есть работа активно ведется. Мы сохраняем полную приверженность СВПД, всячески стремимся содействовать его выполнению", — отметил Ушаков.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиЮрий УшаковВладимир ПутинРоссияИранСШАПолитика
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