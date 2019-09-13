Путин выступит перед участниками конференции фонда Керен ха-Йесод в Москве

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 17 сентября выступит в Москве перед участниками международной конференции фонда Керен ха-Йесод и встретится с руководством организации, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Впервые в Москве будет проходить международная конференция фонда Керен ха-Йесод, это еврейская международная организация... Наш президент выступит перед участниками этой конференции, а затем встретится коротко с представителями его руководства", — сказал Ушаков.
Он добавил, что мероприятие состоится 17 сентября.
Организация учреждена в 1920 году, имеет филиалы в 45 странах мира, штаб-квартира фонда находится в Иерусалиме.
"Эта организация— по сути дела основной источник финансирования программ в различных странах, которые связаны с поддержкой мирового еврейства в различных областях", — отметил Ушаков.
Он также сообщил, что на переговорах в Сочи, которые прошли накануне, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высоко оценил тот факт, что российская сторона согласилась принять эту конференцию в Москве, и то, что Путин примет в ней участие.
12 сентября, 12:57РИА НовостиМежгосударственные отношения России и Израиля