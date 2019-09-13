Путин выступит перед участниками конференции фонда Керен ха-Йесод в Москве

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 17 сентября выступит в Москве перед участниками международной конференции фонда Керен ха-Йесод и встретится с руководством организации, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

"Впервые в Москве будет проходить международная конференция фонда Керен ха-Йесод, это еврейская международная организация... Наш президент выступит перед участниками этой конференции, а затем встретится коротко с представителями его руководства", — сказал Ушаков.

Он добавил, что мероприятие состоится 17 сентября.

Организация учреждена в 1920 году, имеет филиалы в 45 странах мира, штаб-квартира фонда находится в Иерусалиме.

"Эта организация— по сути дела основной источник финансирования программ в различных странах, которые связаны с поддержкой мирового еврейства в различных областях", — отметил Ушаков.