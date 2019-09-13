Ушаков рассказал об ожиданиях от саммита по Сирии в Анкаре

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Саммит Россия-Турция-Иран по Сирии, который состоится 16 сентября в Анкаре, может открыть путь для новой встречи стамбульского формата с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, но говорить об этом еще рано, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Можно говорить, что трехсторонняя встреча, она может открыть путь и для другой встречи уже в стамбульском формате, уже с участием Меркель, Макрона. Но об этом говорить еще пока рано", - сказал он.