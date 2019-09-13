Российские компании прорабатывают возможность работы в Иране, заявил Ушаков

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости/Прайм. Российские нефтегазовые компании прорабатывают возможность освоения крупных месторождений в Иране, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"Ведущие российские нефтегазовые компании - "Газпром", "Газпром нефть", "Роснефть", "Лукойл", "Зарубежнефть", "Татнефть" - прорабатывают возможность освоение крупных месторождений в Иране", - сказал Ушаков.
Отношения США и Ирана ухудшились в последний год, когда США вышли из ядерной сделки с Тегераном по его ядерной программе. В ответ на это Иран также приостановил выполнение ряда положений договора. Кроме того, США вновь ввели санкции в отношении властей и компаний Ирана. Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.