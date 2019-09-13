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РИА Новости

Российские компании прорабатывают возможность работы в Иране, заявил Ушаков

16:36 13.09.2019
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© AP Photo / Vahid SalemiИранский нефтяник
Иранский нефтяник
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский нефтяник. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости/Прайм. Российские нефтегазовые компании прорабатывают возможность освоения крупных месторождений в Иране, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"Ведущие российские нефтегазовые компании - "Газпром", "Газпром нефть", "Роснефть", "Лукойл", "Зарубежнефть", "Татнефть" - прорабатывают возможность освоение крупных месторождений в Иране", - сказал Ушаков.
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