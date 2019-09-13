Ушаков прокомментировал вопрос покупки Турцией российских истребителей

"Эти переговоры касаются сверхчувствительной темы, поэтому сейчас пока преждевременно об этом говорить... Многие наблюдали за пребыванием Эрдогана в Жуковском, что он смотрел, что мы показывали. Интерес к этому есть и у турецкий стороны, и у нашей", — сказал Ушаков в ответ на вопрос о том, на какой стадии находятся переговоры о покупке Турцией российских истребителей.