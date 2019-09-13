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РИА Новости

Ушаков прокомментировал вопрос покупки Турцией российских истребителей

16:36 13.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Илья Питалев
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков . Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Вопрос покупки Турцией российских истребителей — сверхчувствительная тема, сейчас преждевременно говорить о том, на какой стадии переговоры, но обоюдный интерес есть, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Последняя встреча президентов двух стран Тайипа Эрдогана и Владимира Путина прошла на авиасалоне МАКС-2019, где турецкий лидер лично ознакомился с рядом новейших российских разработок, в том числе и с истребителями Су-57 и Су-35.
"Эти переговоры касаются сверхчувствительной темы, поэтому сейчас пока преждевременно об этом говорить... Многие наблюдали за пребыванием Эрдогана в Жуковском, что он смотрел, что мы показывали. Интерес к этому есть и у турецкий стороны, и у нашей", — сказал Ушаков в ответ на вопрос о том, на какой стадии находятся переговоры о покупке Турцией российских истребителей.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
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Су-57Юрий УшаковСу-35Владимир ПутинТурцияРоссияВ мире
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