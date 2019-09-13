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РИА Новости

Передача Турции оборудования систем С-400 завершается, сообщил Ушаков

16:34 13.09.2019
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© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В настоящее время завершается передача Турции оборудования российских систем С-400, однако конкретные сроки заступления комплексов на боевое дежурство еще неизвестны, поскольку зависят от многих факторов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Сейчас, в эти дни, завершается передача техники и имущества, связанной с ракетными системами С-400 "Триумф", - заявил Ушаков журналистам.
Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся переговоры о возможных поставках второй партии С-400 и о том, когда первая партия ракетных комплексов начнет боевое дежурство, Ушаков заявил, что не хотел бы называть конкретных сроков.

Я еще не знаю, это же комплексный вопрос. Там и поставки техники, и подготовка специалистов и так далее. Я бы сейчас не стал называть какие-то конкретные сроки.

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Юрий УшаковС-400 «Триумф»ТурцияРоссияБезопасностьВ мире
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