Передача Турции оборудования систем С-400 завершается, сообщил Ушаков

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В настоящее время завершается передача Турции оборудования российских систем С-400, однако конкретные сроки заступления комплексов на боевое дежурство еще неизвестны, поскольку зависят от многих факторов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Сейчас, в эти дни, завершается передача техники и имущества, связанной с ракетными системами С-400 "Триумф", - заявил Ушаков журналистам.
Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся переговоры о возможных поставках второй партии С-400 и о том, когда первая партия ракетных комплексов начнет боевое дежурство, Ушаков заявил, что не хотел бы называть конкретных сроков.
Я еще не знаю, это же комплексный вопрос. Там и поставки техники, и подготовка специалистов и так далее. Я бы сейчас не стал называть какие-то конкретные сроки.