Ушаков надеется, что освобождение заключенных улучшит отношения с Украиной

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков выразил надежду, что недавнее взаимное освобождение пленных между РФ и Украиной поможет установлению нормальных отношений между странами.
"7 сентября состоялось освобождение и передача удерживавшихся на Украине и в России лиц. Это очень важная акция, надеемся, что эта акция будет способствовать установлению нормальных отношений между нашими странами", - сказал он журналистам.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.