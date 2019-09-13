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РИА Новости

Ушаков надеется, что освобождение заключенных улучшит отношения с Украиной

16:33 13.09.2019 (обновлено: 16:34 13.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков выразил надежду, что недавнее взаимное освобождение пленных между РФ и Украиной поможет установлению нормальных отношений между странами.
"7 сентября состоялось освобождение и передача удерживавшихся на Украине и в России лиц. Это очень важная акция, надеемся, что эта акция будет способствовать установлению нормальных отношений между нашими странами", - сказал он журналистам.
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Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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