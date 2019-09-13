Ушаков надеется, что освобождение заключенных улучшит отношения с Украиной

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков выразил надежду, что недавнее взаимное освобождение пленных между РФ и Украиной поможет установлению нормальных отношений между странами.

"7 сентября состоялось освобождение и передача удерживавшихся на Украине и в России лиц. Это очень важная акция, надеемся, что эта акция будет способствовать установлению нормальных отношений между нашими странами", - сказал он журналистам.