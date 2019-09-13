Встреча в "нормандском формате" может пройти в октябре, заявил Ушаков

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Встреча лидеров стран нормандского формата (Франция, Германия, Россия и Украина) вряд ли состоится на следующей неделе, однако может пройти в октябре, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"На следующей неделе шансов нет", - ответил он на вопрос о том, может ли пройти встреча на следующей неделе.
"Там назывался ряд дат, которые пока еще не согласованы. Если так смотреть, как работа пойдет, то где-то октябрь исключать нельзя", - ответил он на вопрос о том, может ли саммит пройти до конца сентября.
Как ранее сообщал Елисейский дворец, президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин в ходе телефонного разговора 8 сентября подтвердили намерение в ближайшие недели провести в Париже саммит нормандского формата.