Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T16:33Z
https://ria.ru/20190913/1558669253.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149751/23/1497512332_0:0:2632:1482_1036x0_80_0_0_92f388802ab4664d393e23a21d36b0cd.jpg
РИА Новости

Встреча в "нормандском формате" может пройти в октябре, заявил Ушаков

16:33 13.09.2019
202
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Встреча лидеров стран нормандского формата (Франция, Германия, Россия и Украина) вряд ли состоится на следующей неделе, однако может пройти в октябре, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"На следующей неделе шансов нет", - ответил он на вопрос о том, может ли пройти встреча на следующей неделе.
"Там назывался ряд дат, которые пока еще не согласованы. Если так смотреть, как работа пойдет, то где-то октябрь исключать нельзя", - ответил он на вопрос о том, может ли саммит пройти до конца сентября.
Как ранее сообщал Елисейский дворец, президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин в ходе телефонного разговора 8 сентября подтвердили намерение в ближайшие недели провести в Париже саммит нормандского формата.
Президент Украины Владимир Зеленский
12 сентября, 17:14РИА Новости
Зеленский хочет обсудить с Путиным переговоры в "нормандском формате"
111000
Обсудить 0
Эммануэль МакронЮрий УшаковВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков надеется, что освобождение заключенных улучшит отношения с Украиной
РИА
Новости
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков прокомментировал вопрос покупки Турцией российских истребителей
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков рассказал об ожиданиях от саммита по Сирии в Анкаре
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Россия и Иран наладят взаимодействие своих систем как альтернативу SWIFT
Лента
новостей
Пульт от телевизора
США предоставили Украине оборудование для теле- и радиовещания в Донбассе
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
В Кремле готовы провести встречу в нормандском формате в Париже
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Передача Турции оборудования систем С-400 завершается, сообщил Ушаков
Памятник маршалу Коневу в Праге
Дипмиссия в Праге отвергла претензии МИД Чехии по поводу памятника Коневу
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины
На Украине начали допрашивать нарушивших российскую границу военных
Здание Центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
Среди кандидатов в члены ЦИК Украины нет депутатов от "Слуги народа"
Лидер партии Podemos Пабло Иглесиас на митинге в поддержку отставки премьера Мариано Рахоя, 20 мая 2017
Podemos не поддержит Санчеса при голосовании на пост премьера Испании
Бывший президент Украины Леонид Кучма
Кучма считает, что Киев не согласится на особый статус Донбасса
Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
Силовики более 80 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
22:38СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Лента новостейМолния