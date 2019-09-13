В Волгограде около 150 человек эвакуировали из наркодиспансера

ВОЛГОГРАД, 13 сен - РИА Новости. Около 150 человек эвакуированы из-за пожара в Волгоградском областном наркологическом диспансере, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

По информации ГУМЧС по Волгоградской области, около 16.30 по местному времени (15.30 мск) поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном здании на улице Дегтярёва в Волгограде, на четвертом этаже в одном из помещений площадью 20 квадратных метров загорелись вещи.

"В настоящий момент проводится эвакуация, эвакуировано около 150 человек", - сообщили РИА Новости в ведомстве.