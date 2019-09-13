Депутаты Кубани сосредоточатся на промышленности и соцсфере региона

КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края в наступившем парламентском году намерены сосредоточиться на промышленности и соцсфере региона, а также на деятельности, связанной с реализацией посланий и майского указа президента России, нацпроектов и Cтратегии-2030, говорится в сообщении Законодательного собрания края (ЗСК).

"В приоритете – законотворческая деятельность, нацеленная на реализацию посланий и майского указа президента РФ, нацпроектов и краевой Стратегии-2030, контроль реализации госпрограмм", - отмечает ведомство со ссылкой на председателя краевого парламента Юрия Бурлачко. Кроме того, депутаты намерены сосредоточиться на отрасли промышленности.

"По итогам 7 месяцев этого года она показывает достаточно высокий рост. Профильный комитет, опираясь на анализ эффективности краевых предприятий, готовит ряд изменений в законы о промышленной политике и государственной поддержке инновационной деятельности. До конца года планируется принять большой пакет нормативных актов, регулирующих правоотношения в других секторах экономики – транспортном, строительном, курортно-рекреационном", - уточнили в ЗСК.

Также, по данным парламента, масштабная работа планируется при развитии социальной сферы. "Одним из приоритетных и социально значимых направлений будет контроль за выполнением нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография". Это ведущие сферы социальной политики региона. Профильные комитеты ЗСК уже работают над изучением ситуации и анализом причин, по которым при одинаковых задачах и финансировании получаются разные результаты на местах. Полученные выводы будут основой для принятия конкретных законодательных решений", - отметили в ЗСК.

Кроме того, депутатский корпус продолжит держать на контроле ряд вопросов благоустройства и создания комфортной среды в муниципалитетах края, в первую очередь – создание и сохранение зеленых зон. Помимо этого, в ближайшее время депутаты ЗСК приступят к формированию краевого бюджета. "Важно сделать все, чтобы бюджет края оставался по-прежнему социально ориентированным", - отметили в парламенте.