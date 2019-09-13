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РИА Новости
Краснодарский край

Депутаты Кубани сосредоточатся на промышленности и соцсфере региона

16:10 13.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк Краснодар
Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края в наступившем парламентском году намерены сосредоточиться на промышленности и соцсфере региона, а также на деятельности, связанной с реализацией посланий и майского указа президента России, нацпроектов и Cтратегии-2030, говорится в сообщении Законодательного собрания края (ЗСК).
"В приоритете – законотворческая деятельность, нацеленная на реализацию посланий и майского указа президента РФ, нацпроектов и краевой Стратегии-2030, контроль реализации госпрограмм", - отмечает ведомство со ссылкой на председателя краевого парламента Юрия Бурлачко. Кроме того, депутаты намерены сосредоточиться на отрасли промышленности.
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"По итогам 7 месяцев этого года она показывает достаточно высокий рост. Профильный комитет, опираясь на анализ эффективности краевых предприятий, готовит ряд изменений в законы о промышленной политике и государственной поддержке инновационной деятельности. До конца года планируется принять большой пакет нормативных актов, регулирующих правоотношения в других секторах экономики – транспортном, строительном, курортно-рекреационном", - уточнили в ЗСК.
Также, по данным парламента, масштабная работа планируется при развитии социальной сферы. "Одним из приоритетных и социально значимых направлений будет контроль за выполнением нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография". Это ведущие сферы социальной политики региона. Профильные комитеты ЗСК уже работают над изучением ситуации и анализом причин, по которым при одинаковых задачах и финансировании получаются разные результаты на местах. Полученные выводы будут основой для принятия конкретных законодательных решений", - отметили в ЗСК.
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Кроме того, депутатский корпус продолжит держать на контроле ряд вопросов благоустройства и создания комфортной среды в муниципалитетах края, в первую очередь – создание и сохранение зеленых зон. Помимо этого, в ближайшее время депутаты ЗСК приступят к формированию краевого бюджета. "Важно сделать все, чтобы бюджет края оставался по-прежнему социально ориентированным", - отметили в парламенте.
Также в центре внимания депутатов - реальный сектор экономики. "Так, комитет по вопросам развития агропромышленного комплекса готовит важную для сельского хозяйства инициативу по сохранению плодородия почв. Она призвана обеспечить повышение урожаев, поддержку животноводства. Также в наступившем парламентском году депутатов ЗСК и краевой Минсельхоз ждет ответственная работа по созданию правовых основ производства экологически чистой продукции", - уточнили в ведомстве.
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