Podemos не поддержит Санчеса при голосовании на пост премьера Испании

МАДРИД, 13 сен – РИА Новости. Левая коалиция Unidas Podemos воздержится при голосовании в конгрессе депутатов (нижней палате парламента) по кандидатуре лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса, заявил лидер Podemos Пабло Иглесиас в интервью телеканалу Левая коалиция Unidas Podemos воздержится при голосовании в конгрессе депутатов (нижней палате парламента) по кандидатуре лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса, заявил лидер Podemos Пабло Иглесиас в интервью телеканалу La Sexta

В случае такой позиции у Санчеса мало шансов быть утвержденным на пост премьера, что означает проведение досрочных выборов.

"Мы воздержимся так же, как мы сделали во время предыдущих двух голосований по утверждению, это был способ протянуть руку Санчесу", - сказал Иглесиас.

Накануне Санчес отклонил предложение Иглесиаса о формировании коалиционного правительства.

Король Испании Фелипе VI 16 и 17 сентября проведет серию консультаций с лидерами парламентских фракций, по итогам которых должен выдвинуть кандидата на пост премьера. Если парламенту не удастся утвердить главу кабинета до 23 сентября, то 10 ноября в стране состоятся досрочные выборы – четвертые за последние четыре года.