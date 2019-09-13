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РИА Новости

Podemos не поддержит Санчеса при голосовании на пост премьера Испании

15:59 13.09.2019
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© Sputnik / Вирхиния УзалЛидер партии Podemos Пабло Иглесиас на митинге в поддержку отставки премьера Мариано Рахоя, 20 мая 2017
Лидер партии Podemos Пабло Иглесиас на митинге в поддержку отставки премьера Мариано Рахоя, 20 мая 2017
© Sputnik / Вирхиния Узал
МАДРИД, 13 сен – РИА Новости. Левая коалиция Unidas Podemos воздержится при голосовании в конгрессе депутатов (нижней палате парламента) по кандидатуре лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса, заявил лидер Podemos Пабло Иглесиас в интервью телеканалу La Sexta.
В случае такой позиции у Санчеса мало шансов быть утвержденным на пост премьера, что означает проведение досрочных выборов.
"Мы воздержимся так же, как мы сделали во время предыдущих двух голосований по утверждению, это был способ протянуть руку Санчесу", - сказал Иглесиас.
Накануне Санчес отклонил предложение Иглесиаса о формировании коалиционного правительства.
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Король Испании Фелипе VI 16 и 17 сентября проведет серию консультаций с лидерами парламентских фракций, по итогам которых должен выдвинуть кандидата на пост премьера. Если парламенту не удастся утвердить главу кабинета до 23 сентября, то 10 ноября в стране состоятся досрочные выборы – четвертые за последние четыре года.
ИСРП выиграла апрельские выборы, но не получила абсолютного большинства в конгрессе депутатов. Для прохождения кандидатуры лидера ИСРП на пост премьера необходима поддержка депутатов от Podemos. В двух турах голосования, которые состоялись в конце июля, они проголосовали против, поскольку ИСРП и Podemos не удалось прийти к соглашению о коалиции.
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Пабло ИглесиасПедро СанчесPodemosИспанская социалистическая рабочая партияИспанияВ мире
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